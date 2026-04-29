Κώστας Σλούκας: Η ηγετική βιντεοκλήση πριν το Βαλένθια – Παναθηναϊκός

Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού είδε από το σπίτι του το πρώτο παιχνίδι με τη Βαλένθια για τα πλέι οφ της Euroleague
Ο Σλούκας σε αγώνα του Παναθηναϊκού

Ο Κώστας Σλούκας στάθηκε εξαιρετικά άτυχος πριν την έναρξη της σειράς των πλέι οφ του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και θα παρακολουθήσει όλα τα παιχνίδια του τριφυλλιού με την ισπανική ομάδα από το σπίτι.

Μπορεί να μην ακολούθησε την αποστολή του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια, καθώς χειρουργήθηκε στο γόνατο, ωστόσο ο Κώστας Σλούκας ήταν δίπλα στους συμπαίκτες του, επικοινωνώντας μαζί τους με βιντεοκλήση πριν το πρώτο παιχνίδι.

Ο αρχηγός του τριφυλλιού μετέφερε όλη τη θετική του ενέργεια από την Αθήνα και εξέφρασε την πίστη του ότι οι πράσινοι μπορούν να κάνουν το πολυπόθητο “μπρέικ”, πράγμα που τελικά έγινε πράξη από το πρώτο παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Βαλένθια με 68-67, έκανε το 1-0 στη σειρά των πλέι οφ της Euroleague και πήρε με το “καλησπέρα” το πλεονέκτημα έδρας στη μάχη για την πρόκριση στο Final Four της Αθήνας.

Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
176
132
124
76
67
