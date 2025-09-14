Αθλητικά

Κώστας Σλούκας: «Ίσως είμαι άνεργος στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027»

Η δήλωση του Κώστα Σλούκα μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ελλάδας
Ο Σλούκας κόντρα στη Φινλανδία
Ο Σλούκας κόντρα στη Φινλανδία / EUROKINISSI

Ο Κώστας Σλούκας ρωτήθηκε για το μέλλον του στην Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας και προανήγγειλε το… τέλος του από την ενεργό δράση, υποστηρίζοντας ότι στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 μπορεί να είναι άνεργος.

Στα 35 του χρόνια, ο Κώστας Σλούκας μπορεί να έδωσε και την τελευταία του… παράσταση με την Εθνική μπάσκετ της Ελλάδας, αλλά ο ίδιος απέφυγε να απαντήσει κάτι οριστικό για το μέλλον του. Ο αρχηγός του Παναθηναϊκού αποθέωσε δε τον Βασίλη Σπανούλη για το κίνητρο της ομάδας.

Οι δηλώσεις του Σλούκα

«Αφήνω το χαμόγελό μου ως απάντηση. Είναι μακρινό το 2027 και το Παγκόσμιο Κύπελλο, δεν ξέρω τι επιφυλάσσει το μέλλον. Ίσως τότε να είμαι και… άνεργος. Είναι σοφό να ξέρεις πότε να σταματήσεις, πότε είναι ο κατάλληλος χρόνος. Δε θα απαντήσω, θα δείξει».

Για τον Σπανούλη: «Είναι πηγή έμπνευσης ο Σπανούλης, μας έδωσε κίνητρο και έβαλε στόφα νικητή στην ομάδα. Δούλεψε πάρα πολύ σκληρά. Εβλεπε βίντεο 15 ώρες την ημέρα. Είναι πάρα πολύ καλός προπονητής, έχει σπουδαίο μέλλον, το έχει δείξει στην ήδη μικρή χρονικά καριέρα του».

