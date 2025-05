Κώστας Σλούκας και Σάσα Βεζένκοφ αφηγήθηκαν τις φετινές τους «μαγικές στιγμές» στη Euroleague πριν το Final 4 του Άμπου Ντάμπι

Το Final 4 της Euroleague βρίσκεται προ των πυλών, με τη διοργανώτρια να ασχολείται με τα “αστέρια” των ομάδων που θα δώσουν “μάχη” στο Άμπου Ντάμπι,για να κατακτήσουν την κορυφή στη διοργάνωση. Ο Κώστας Σλούκας του Παναθηναϊκού και ο Σάσα Βεζένκοφ του Ολυμπιακού βρέθηκαν μπροστά στην κάμερα της Λίγκας.

Κώστας Σλούκας και Σάσα Βεζένκοφ αποτελούν ηγετικές μορφές σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό και η Euroleague τους ζήτησε να θυμηθούν τις δικές τους “μαγικές στιγμές” στα παιχνίδια της κανονικής περιόδου ή τα playoffs, της σεζόν που ολοκληρώνεται.

Η φάση που αφηγήθηκε ο Κώστας Σλούκας –ο οποίος μιλάει και σε αφιέρωμα για την περσινή επιτυχία του Παναθηναϊκού στη διοργάνωση– ήταν το buzzer beater τρίποντο που έβαλε κόντρα στην Εφές στα playoffs, πιάνοντας την μπάλα στον αέρα από πάσα του Λορένζο Μπράουν.

“Ξεκίνησε από την άμυνα, ένα κλέψιμο που έκανα. Μου έκανε την πάσα ο Μπράουν, ένιωσα πως δεν υπήρχε χρόνος οπότε έπιασα την μπάλα και σούταρα στον αέρα. Ήταν και λίγο τυχερό αλλά ήταν εκπληκτικό” ανέφερε ο αρχηγός του “τριφυλλιού”.

An instinctive reaction from the captain, what a shot In the words of @kos_slou how he made that play happen #MyMagicMoment I @MotorolaGR pic.twitter.com/FSTgXSUNd1

Απ’ τη μεριά του, ο Σάσα Βεζένκοφ θυμήθηκε το “τρελό” του τρίποντο στο Game 4 του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι μπορεί να μην ήταν η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσε να κάνει, όμως ένιωθε καλά και τελικά ευστόχησε!

“Θυμάμαι αυτή τη φάση. Η Ρεάλ είχε επιστρέψει στον αγώνα, η διαφορά ήταν στους 4 πόντους. Το σύστημα είχε χαλάσει γιατί δεν το εκτελέσαμε σωστά.

THAT clutch 3



Under immense pressure, Sasha Vezenkov did what Sasha does best and nailed the triple in the game that clinched a #F4GLORY spot #MyMagicMoment I @MotorolaGR pic.twitter.com/K4Yz23pWHe