Ο Κώστας Σλούκας δεν αγωνίστηκε στο φιλικό του Ολυμπιακού με το Περιστέρι στο ΣΕΦ για προσωπικούς και… ευχάριστους λόγους. Ο ηγέτης των Πειραιωτήν έγινε πατέρας.

Ο Κώστας Σλούκας παντρεύτηκε το καλοκαίρι που μας πέρασε και τώρα έγινε για πρώτη φορά πατέρας. Η σύζυγός του, Μαρία, έφερε στον κόσμο το Σάββατο (25.09.2021) ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

«Ο Κώστας Σλούκας και η σύζυγός του, Μαρία, καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί! Ευχόμαστε σε εσάς και την κορούλα σας μια ζωή γεμάτη αγάπη, υγεία, γέλιο και ευτυχία!», ανέφερε η ενημέρωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός.

🍼🎈🧸 Ο Κώστας Σλούκας και η σύζυγός του, Μαρια, καλωσόρισαν στον κόσμο το πρώτο τους παιδί !!! Ευχόμαστε σε εσάς και την κορούλα σας μια ζωή γεμάτη αγάπη, υγεία, γέλιο και ευτυχία!!!



Miss Sloukas has arrived!!! @kos_slou congratulations on your first baby!!!

#OlympiacosBC pic.twitter.com/sY9OLlbQSq