Κώστας Τσιμίκας: Η Λίβερπουλ είναι «ανοιχτή» και σε προτάσεις για δανεισμό

Ο Κώστας Τσιμίκας φαίνεται ότι δεν υπολογίζεται πλέον από τον Άρνε Σλοτ στη Λίβερπουλ και το πιο πιθανό σενάριο θέλει πια τον Έλληνα μπακ εκτός Άνφιλντ τη φετινή σεζόν.

Με την Premier League να έχει μάλιστα ήδη ξεκινήσει, η Λίβερπουλ εμφανίζεται να επιθυμεί να “τρέξει” την περίπτωση του Κώστα Τσιμίκα, με τον Ιταλόρ ρεπόρτερ, Φαμπρίτσιο Ρομάνο να υποστηρίζει ότι οι “κόκκινοι” είναι θετικοί και σε έναν ενδεχόμενο δανεισμό του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού.

Για τον Έλληνα μπακ ενδιαφέρονται πάντως αρκετές ομάδες τόσο από την Premier League, όσο και από άλλα κορυφαία πρωταθλήματα, με αποτέλεσμα να θεωρείται δεδομένο ότι θα υπάρξουν άμεσα εξελίξεις για τη μετεγγραφή ή το δανεισμό του.