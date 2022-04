Ο Κώστας Τσιμίκας “λάμπει” όλο και περισσότερο στη Λίβερπουλ. Οι αριθμοί… αποκαλύπτουν και επιβεβαιώνουν τις δυνατότητες του Έλληνα διεθνή μπακ.

Ο Κώστας Τσιμίκας ξεχώρισε στην ρεβάνς της Λίβερπουλ με την Μπενφίκα, για τα προημιτελικά του Champions League (3-3), δίνοντας δυο ασίστ στα γκολ που πέτυχαν οι “ρεντς” στο “Άνφιλντ”.

Ο Έλληνας διεθνής αριστερός μπακ έχει την κορυφαία επίδοση σε ασίστ ανά 90 λεπτά σε Premier League και Champions League. Ο πρώην αμυντικός του Ολυμπιακού είναι τη φετινή σεζόν ο ποδοσφαιριστής της Λίβερπουλ που δημιουργεί περισσότερα σουτ για τους συμπαίκτες του, «σερβίροντας» περίπου 2,5 σουτ ανά παιχνίδι

Πίσω από τον Κώστα Τσιμίκα, στην σχετική λίστα, βρίσκονται οι δύο βασικοί μπακ της ομάδας, Άντι Ρόμπερτσον και Τρεντ Αλεξάντερ Άρνολντ, όπως και ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Tsimikas still tops the list for shots assisted per 90 for Liverpool this season. pic.twitter.com/Ig2zfEu0DJ