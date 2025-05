Κουκουλοφόροι έκλεψαν το τρόπαιο του Champions League γυναικών πριν τον τελικό

Απίστευτο περιστατικό συνέβη στη Λισαβόνα, λίγες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του τελικού του Champions League γυναικών ανάμεσα σε Άρσεναλ και Μπαρτσελόνα.

Το τρόπαιο του Champions League κλάπηκε το βράδυ του Σαββάτου (17/5/2025), με την πορτογαλική αστυνομία να υποστηρίζει ότι ομάδα αγνώστων, φορώντας κουκούλες, παραβίασε μια από τις πύλες του σταδίου «Ζοζέ Αλβαλάδε» και μπούκαρε στο υπόγειο γκαράζ, όπου φυλασσόταν το τρόπαιο, μαζί με εξοπλισμό της UEFA.

Όπως είναι φυσικό, η κλοπή προκάλεσε αναστάτωση και έντονο προβληματισμό στους Πορτογάλους διοργανωτές, καθώς στο γήπεδο υπήρχαν αυστηρά μέτρα ασφαλείας ενόψει του τελικού.

The Women’s Champions League trophy has been recovered after being STOLEN at the José Alvalade stadium in Lisbon, during Sporting CP’s title celebrations.



