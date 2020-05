Ο Ενές Καντέρ επιτέθηκε στον πρόεδρο της τουρκικής ομοσπονδίας μπάσκετ, Χέντο Τούρκογλου, με αφορμή ένα σχόλιο του τελευταίου κάτω από ανάρτηση που έκανε το ΝΒΑ.

Η ρήξη του άσου των Σέλτικς, Ενές Καντέρ, με τον πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, είναι γνωστή, αλλά φαίνεται πως επηρεάζει τις σχέσεις του Τούρκου ΝΒΑερ, με όλες τις πολιτικές και αθλητικές δομές της πατρίδας του.

Αυτό τουλάχιστον φαίνεται από το περιστατικό που συνέβη σήμερα (25/5) μεταξύ του ίδιου και της παλιάς “δόξας” της Τουρκίας -και νυν πρόεδρο της ομοσπονδίας μπάσκετ της χώρας- Χέντο Τούρκογλου.

Συγκεκριμένα το ΝΒΑ έκανε μια ιδιαίτερη αναφορά στους Μουσουλμάνους παίκτες της λίγκας, ανεβάζοντας μια φωτογραφία του Καντέρ γράφοντας στη λεζάντα: “Σήμερα το ΝΒΑ γιορτάζει την αφοσίωση των Μουσουλμάνων παικτών στο παιχνίδι μας”.

Ο Τούρκογλου έσπευσε να σχολιάσει την εν λόγω φωτογραφία γράφοντας: “Υπάρχουν και άλλοι Μουσουλμάνοι παίκτες στο ΝΒΑ όπως είναι οι Τσεντί Οσμάν, Φουρκάν Κορκμάζ και Ερσάν Ιλιασόβα”.

Αυτό προκάλεσε την έκρηξη του Καντέρ, ο οποίος θεώρησε πως το σχόλιο του Τούρκογλου είναι δείγμα πίστης στον Ερντογάν, και απάντησε σε ιδιαίτερο επιθετικό ύφος γράφοντας: “Μήπως ο δικτάτορας Ερντογάν έδωσε στο σκυλάκι του, τον Χινταγέτ Τούρκογλου, το τηλέφωνό του για να σχολιάσει; Επίσης σου είπε ο μπαμπάς σου ο Ερντογάν να με μπλοκάρεις;”

