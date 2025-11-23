Κρεμονέζε – Ρόμα 1-3: Στην κορυφή της Serie A οι τζιαλορόσι με εμφατικό διπλό

Κυριακάτικος «περίπατος» της Ρόμα στην Κρεμόνα, αποδείχθηκε τελικά το παιχνίδι κόντρα στην τοπική Κρεμονέζε, για τη 12η αγωνιστική της Serie A, καθώς νίκησε εύκολα με 3-1 και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.
Η Ρόμα δεν άφησε κανένα περιθώριο στους γηπεδούχους και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Σουλέ (17′), Φέργκιουσον (64′) και Γουέσλεϊ (69′).
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν στον πάγκο των «τζιαλορόσι», με τον τεχνικό Τζιανπέριο Γκασπερίνι να αποβάλλεται στο 68ο λεπτό για διαμαρτυρία στον διαιτητή της αναμέτρησης.
Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στη Serie A
Κάλιαρι-Τζένοα 3-3
(33′, 60′ Μπορέλι, 43′ Εσπόζιτο – 18′ Ολιβέιρα, 41′ Οστιγκαρντ, 83′ Μάρτιν)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3
(54′, 60′ Πομπέγκα, 90’+4’ Μπερναντέσκι)
Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1
(48′ Μαντράγκορα – 45’+5’ Κόστιτς)
Νάπολι-Αταλάντα 3-1
(17’, 38’ Νέρες, 45’ Λανγκ – 52’ Σκαμάκα)
Βερόνα-Πάρμα 1-2
(65′ Τζιοβάνε-18′, 80′ Πελεγκρίνο)
Κρεμονέζε-Ρόμα 1-3
(90’+ Φολίνο-17′ Σουλέ, 64′ Φέργκιουσον, 69′ Γουέσλεϊ)
Λάτσιο-Λέτσε 23/11
Ίντερ-Μίλαν 23/11
Τορίνο-Κόμο 24/11
Σασουόλο-Πίζα 24/11
Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)
Ρόμα 27
Νάπολι 25
Ίντερ 24 -11αγ.
Μπολόνια 24
Μίλαν 22 -11αγ.
Γιουβέντους 20
Κόμο 18 -11αγ.
Σασουόλο 16 -11αγ.
Λάτσιο 15 -11αγ.
Ουντινέζε 15
Κρεμονέζε 14
Τορίνο 14 -11αγ.
Αταλάντα 13
Κάλιαρι 11
Πάρμα 11
Λέτσε 10 -11αγ.
Πίζα 9 -11αγ.
Τζένοα 8
Φιορεντίνα 6
Βερόνα 6