Κρεμονέζε – Ρόμα 1-3: Στην κορυφή της Serie A οι τζιαλορόσι με εμφατικό διπλό

Κυριακάτικος «περίπατος» της Ρόμα στην Κρεμόνα, αποδείχθηκε τελικά το παιχνίδι κόντρα στην τοπική Κρεμονέζε, για τη 12η αγωνιστική της Serie A, καθώς νίκησε εύκολα με 3-1 και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Ρόμα δεν άφησε κανένα περιθώριο στους γηπεδούχους και πήρε τους τρεις βαθμούς με τα γκολ των Σουλέ (17′), Φέργκιουσον (64′) και Γουέσλεϊ (69′).

Ο Κώστας Τσιμίκας ήταν στον πάγκο των «τζιαλορόσι», με τον τεχνικό Τζιανπέριο Γκασπερίνι να αποβάλλεται στο 68ο λεπτό για διαμαρτυρία στον διαιτητή της αναμέτρησης.

Τα αποτελέσματα της 12ης αγωνιστικής στη Serie A

Κάλιαρι-Τζένοα 3-3

(33′, 60′ Μπορέλι, 43′ Εσπόζιτο – 18′ Ολιβέιρα, 41′ Οστιγκαρντ, 83′ Μάρτιν)

Ουντινέζε-Μπολόνια 0-3

(54′, 60′ Πομπέγκα, 90’+4’ Μπερναντέσκι)

Φιορεντίνα-Γιουβέντους 1-1

(48′ Μαντράγκορα – 45’+5’ Κόστιτς)

Νάπολι-Αταλάντα 3-1

(17’, 38’ Νέρες, 45’ Λανγκ – 52’ Σκαμάκα)

Βερόνα-Πάρμα 1-2

(65′ Τζιοβάνε-18′, 80′ Πελεγκρίνο)

Κρεμονέζε-Ρόμα 1-3

(90’+ Φολίνο-17′ Σουλέ, 64′ Φέργκιουσον, 69′ Γουέσλεϊ)

Λάτσιο-Λέτσε 23/11

Ίντερ-Μίλαν 23/11

Τορίνο-Κόμο 24/11

Σασουόλο-Πίζα 24/11

Η βαθμολογία (σε 12 αγώνες)

Ρόμα 27

Νάπολι 25

Ίντερ 24 -11αγ.

Μπολόνια 24

Μίλαν 22 -11αγ.

Γιουβέντους 20

Κόμο 18 -11αγ.

Σασουόλο 16 -11αγ.

Λάτσιο 15 -11αγ.

Ουντινέζε 15

Κρεμονέζε 14

Τορίνο 14 -11αγ.

Αταλάντα 13

Κάλιαρι 11

Πάρμα 11

Λέτσε 10 -11αγ.

Πίζα 9 -11αγ.

Τζένοα 8

Φιορεντίνα 6

Βερόνα 6