Κρίσταλ Πάλας – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 1-2: Νίκη με ανατροπή για τους «κόκκινους διαβόλους» στο Λονδίνο

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πήρε τη νίκη στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας με 2-1 για την 13η αγωνιστική της Premier League και ανέβηκε στην 6η θέση της βαθμολογίας.

Η Κρισταλ Πάλας άνοιξε το σκορ με εκτέλεση πέναλτι του Ματέτα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Γάλλος χρειάστηκε να επενεκτελέσει το πέναλτι, καθώς την πρώτη φορά έκανε διπλή επαφή με την μπάλα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ισοφάρισε στην έναρξη της επανάληψης με ωραίο τελείωμα του Ζίρκζι. Αυτό το γκολ έδωσε ψυχολογία στην ομάδα του Αμορίμ.

Ο Μέισον Μάουντ έβαλε το γκολ που έδωσε τη νίκη στην ομάδα του με εκτέλεση φάουλ στο 63′. Το τείχος της Πάλας άνοιξε ολοκληρωτικά και έδωσε την ευκαιρία στον άγγλο να περάσει την μπάλα ανάμεσά τους και να μην αφήσε κανένα περιθώριο στον Χέντερσον να αντιδράσει.

Η Μάντσεστερ έφτασε τους 21 βαθμούς και ξεπέρασε την Πάλας στη βαθμολογία που έχει 20. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι στην έκτη θέση και αναμένουν τα αποτελέσματα των υπόλοιπων αγλωνων της 13ης αγωνιστικής.