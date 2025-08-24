Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ 1-1: Όρθια η Φόρεστ με Χάντσον-Οντόι

Το… ιδιαίτερο ματς του Λονδίνου, ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και στη Νότιγχαμ, δεν είχε νικητή με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League.

Το τεταμένο κλίμα που υπήρχε πριν τη σέντρα, λόγω της γνωστής υπόθεσης με την έξοδο της Κρίσταλ Πάλας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, δεν μεταφέρθηκε στον αγωνιστικό χώρο με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς… παρατράγουδα.

Οι δύο ομάδες πρωταγωνιστούν σε μεγάλη δικαστική διαμάχη μετά την απόφαση της UEFA να αγωνιστεί η Νότιγχαμ αντί της -κατόχου του FA Cup- Κρίσταλ Πάλας στο Europa League (υποβιβάζοντας παράλληλα τους Λονδρέζους στο Conference).

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 37′ με τον Σαρ, με τη Νότιγχαμ να ισοφαρίζει στο 53′ με τον Χάντσον-Οντόι και να χάνει μοναδική ευκαιρία στο φινάλε για να πάρει το διπλό, αφού στο 90+3′ το σουτ του Ζεσούς σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκουέχι, Μουνιόθ, Γουόρτον (82′ Λέρμα), Χιουζ, Μίτσελ, Σαρ, Ντέβενι (66′ Έσε), Ματετά (88′ Έντουαρντ).

ΝΟΤΙΓΧΑΜ: Σελς, Άινα, Μουρίγιο, Μιλένκοβιτς, Γουίλιαμς, Σανγκαρέ (88′ Γέιτς), Άντερσον, Χάντσον-Οντόι (72′ ΜακΑτί), Γκιμπς-Γουάιτ (81′ Χάτσινσον), Εντόι (71′ Καλιμουεντό), Γουντ (88′ Ζεσούς)/