Αθλητικά

Κρίσταλ Πάλας – Νότιγχαμ 1-1: Όρθια η Φόρεστ με Χάντσον-Οντόι

Μία νίκη και μία ισοπαλία για τη Νότιγχαμ στις δύο πρώτες αγωνιστικές της Premier League
Οι παίκτες της Νότιγχαμ Φόρεστ πανηγυρίζουν στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας
REUTERS

Το… ιδιαίτερο ματς του Λονδίνου, ανάμεσα στην Κρίσταλ Πάλας και στη Νότιγχαμ, δεν είχε νικητή με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 για τη δεύτερη αγωνιστική της Premier League.

Το τεταμένο κλίμα που υπήρχε πριν τη σέντρα, λόγω της γνωστής υπόθεσης με την έξοδο της Κρίσταλ Πάλας με τη Νότιγχαμ Φόρεστ στα ευρωπαϊκά Κύπελλα, δεν μεταφέρθηκε στον αγωνιστικό χώρο με το παιχνίδι να ολοκληρώνεται χωρίς… παρατράγουδα.

Οι δύο ομάδες πρωταγωνιστούν σε μεγάλη δικαστική διαμάχη μετά την απόφαση της UEFA να αγωνιστεί η Νότιγχαμ αντί της -κατόχου του FA Cup- Κρίσταλ Πάλας στο Europa League (υποβιβάζοντας παράλληλα τους Λονδρέζους στο Conference).

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 37′ με τον Σαρ, με τη Νότιγχαμ να ισοφαρίζει στο 53′ με τον Χάντσον-Οντόι και να χάνει μοναδική ευκαιρία στο φινάλε για να πάρει το διπλό, αφού στο 90+3′ το σουτ του Ζεσούς σταμάτησε στο αριστερό δοκάρι.

Οι συνθέσεις των ομάδων

ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ: Χέντερσον, Ρίτσαρντς, Λακρουά, Γκουέχι, Μουνιόθ, Γουόρτον (82′ Λέρμα), Χιουζ, Μίτσελ, Σαρ, Ντέβενι (66′ Έσε), Ματετά (88′ Έντουαρντ).

ΝΟΤΙΓΧΑΜ: Σελς, Άινα, Μουρίγιο, Μιλένκοβιτς, Γουίλιαμς, Σανγκαρέ (88′ Γέιτς), Άντερσον, Χάντσον-Οντόι (72′ ΜακΑτί), Γκιμπς-Γουάιτ (81′ Χάτσινσον), Εντόι (71′ Καλιμουεντό), Γουντ (88′ Ζεσούς)/

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo