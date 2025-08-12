Κρίσταλ Πάλας: «Θα αγωνιστούμε στο Conference League, αλλά εξετάζουμε και τα επόμενα νομικά βήματα»

Η Κρίσταλ Πάλας “υποβιβάστηκε” από την UEFA στο Conference League και έκανε πλέον επίσημα γνωστό ότι θα συμμετάσχει κανονικά στη διοργάνωση, αλλά δεν… παρατάει ακόμη νομικά την υπόθεση.

Έχοντας χάσει τη θέση στο Europa League, μετά το σήριαλ με τον υποβιβασμό και την παραμονή τελικά της Λιόν στη Γαλλία, η Κρίσταλ Πάλας υποστήριξε ότι θα αγωνιστεί στο Conference League, συνεχίζοντας όμως να λαμβάνει και νομικές συμβουλές για τα επόμενα βήματά της κατά της UEFA.

Η αγγλική ομάδα σημείωσε επίσης τα εξής: «Η απόφαση της UEFA και η οποία ακολουθήθηκε από το Διαιτητικό Δικαστήριο Αθλητισμού δείχνει ότι η αθλητική αξία καθίσταται άνευ νοήματος. Φαίνεται ότι ορισμένοι σύλλογοι, οργανισμοί και άτομα έχουν ένα μοναδικό προνόμιο και δύναμη, ενώ σεβόμαστε τα μέλη του δικαστηρίου του CAS, η διαδικασία έχει σχεδιαστεί για να περιορίσει σοβαρά και, στην περίπτωσή μας, να καταστήσει σχεδόν αδύνατη την εξασφάλιση δίκαιης ακρόασης.

Η απόφαση της UEFA έχει ευρύτερες επιπτώσεις στη διακυβέρνηση του αθλήματος. Ένας συνδυασμός κακοσχεδιασμένων κανονισμών και της άνισης εφαρμογής τους σημαίνει ότι οι λαμπροί οπαδοί μας θα στερηθούν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αυτήν την ομάδα να αγωνίζεται στο Europa League για πρώτη φορά στην ιστορία μας».