Κρίσταλ Πάλας – Τότεναμ 0-1: Ο Άρτσι Γκρέι έδωσε το «διπλό» στους «σπερς»

Η Τότεναμ έφυγε με πολύ μεγάλη νίκη από το “Σέλχαρστ Παρκ” καθώς επικράτησε της Κρίσταλ Πάλας με 1-0 στο μικρό λονδρέζικο ντέρμπι, στην αναμέτρηση με την οποία ολοκληρώθηκε η 18η αγωνιστική στην Premier League.
Η Τότεναμ ανέβηκε έτσι στους 25 βαθμούς, υποχρέωσε την Κρίσταλ Πάλας στην τρίτη συνεχή ήττα της στο πρωτάθλημα και την πλησίασε στο -1. Η ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ έχασε την ευκαιρία να φτάσει στην πέμπτη θέση Τσέλσι και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, όπως και θα γινόταν εάν νικούσε.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε ο Άρτσι Γκρέι στο 42′. Αξίζει να σημειωθεί, επίσης, ότι οι φιλοξενούμενοι είδαν να τους ακυρώνονται και δύο τέρματα, που πέτυχε ο Ριτσάρλισον.
Aποτελέσματα και σκόρερ της 18ης αγωνιστικής:
Μάντσεστερ Γ.-Νιούκαστλ 1-0
(24΄ Ντόργκου)
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 1-2
(54΄ Χάτσινσον – 48΄ Ρέιντερς, 83΄ Τσερκί)
Άρσεναλ-Μπράιτον 2-1
(14΄ Όντεγκαρντ, 52΄ αυτ. Ρούτερ – 64΄ Γκόμες)
Μπρέντφορντ-Μπόρνμουθ 4-1
(7΄, 51΄, 90΄+6 Σάντε, 39΄ αυτ. Πέτροβιτς – 75΄ Σεμένιο)
Μπέρνλι-Έβερτον 0-0
Λίβερπουλ-Γουλβς 2-1
(41΄ Γκράφενμπερχ, 42΄ Βιρτς – 52΄ Μπουένο)
Γουέστ Χαμ-Φούλαμ 0-1
(86΄ Χιμένες)
Τσέλσι-Άστον Βίλα 1-2
(37΄ Ζ. Πέδρο – 63΄, 84΄ Γουότκινς)
Σάντερλαντ-Λιντς 1-1
(28΄ Αντιγκρά – 47΄ Κάλβερτ-Λιούιν)
Κρίσταλ Πάλας-Τότεναμ 0-1
(42΄ Γκρέι)