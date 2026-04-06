Κριστιάν Κίβου για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Χρειάζεται πολλές προσευχές από όλους μας αυτή τη στιγμή»

Ο προπονητής της Ίντερ, Κριστιάν Κίβου, δεν ξέχασε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου στις δηλώσεις του μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του επί της Ρόμα στην ιταλική Serie A.

Η Ίντερ έκανε ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Serie A, αλλά το μυαλό του Κριστιάν Κίβου ήταν στο Βουκουρέστι, όπου ο πρώην προπονητής του και θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου, Μιρτσέα Λουτσέσκου, δίνει “μάχη” για την υγεία του.

Ο Κίβου τόνισε έτσι τα εξής: «Όλοι προσευχόμαστε γι’ αυτόν. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και του εύχομαι μόνο τα καλύτερα. Χρειάζεται πολλές προσευχές από όλους μας αυτή τη στιγμή»