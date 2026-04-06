Συμβαίνει τώρα:
Στις 11 το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού
Αθλητικά

Κριστιάν Κίβου για Μιρτσέα Λουτσέσκου: «Χρειάζεται πολλές προσευχές από όλους μας αυτή τη στιγμή»

Μήνυμα συμπαράστασης από τον προπονητή της Ίντερ στον πατέρα του Ραζβάν Λουτσέσκου
Ο Κρίστιαν Κίβου
Ο Κρίστιαν Κίβου στο Ίντερ - Ρόμα / REUTERS/Jennifer Lorenzini

Ο προπονητής της Ίντερ, Κριστιάν Κίβου, δεν ξέχασε τον Μιρτσέα Λουτσέσκου στις δηλώσεις του μετά τη μεγάλη νίκη της ομάδας του επί της Ρόμα στην ιταλική Serie A.

Η Ίντερ έκανε ένα ακόμη βήμα προς την κατάκτηση του τίτλου στη Serie A, αλλά το μυαλό του Κριστιάν Κίβου ήταν στο Βουκουρέστι, όπου ο πρώην προπονητής του και θρύλος του ρουμανικού ποδοσφαίρου, Μιρτσέα Λουτσέσκου, δίνει “μάχη” για την υγεία του.

Ο Κίβου τόνισε έτσι τα εξής: «Όλοι προσευχόμαστε γι’ αυτόν. Είναι ένας σπουδαίος άνθρωπος και του εύχομαι μόνο τα καλύτερα. Χρειάζεται πολλές προσευχές από όλους μας αυτή τη στιγμή»

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
187
186
121
100
96
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo