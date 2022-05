Ο Κριστιάνο Ρονάλντο γύρισε στην κάμερα μετά τη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επί της Μπρέντφορντ και… έριξε ατάκα, που “σηκώνει” ανάλυση.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ νίκησε με 3-0 την Μπρέντφορντ, στο τελευταίο φετινό ματς πρωταθλήματος των “κόκκινων διαβόλων” στο “Όλντ Τράφορντ”. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σκόραρε και γνώρισε την “αποθέωση” από τους φιλάθλους στο τέλος του ματς.

Με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλησε να τους ευχαριστήσει, που στήριξαν την ομάδα καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, παρά την άσχημη πορεία:

«Για άλλη μια φορά, τρομερή υποστήριξη από την κερκίδα. Ας εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία του τελευταίου μας αγώνα της σεζόν στο Ολντ Τράφορντ για να ευχαριστήσουμε τους καταπληκτικούς οπαδούς μας, που άντεξαν μια δύσκολη σεζόν στο πλευρό μας και δεν μας εγκατέλειψαν ποτέ. Ευχαριστώ παιδιά.

Η υποστήριξή σας σημαίνει τα πάντα για μένα και στόχος μας είναι να γινόμαστε καλύτεροι καθημερινά, ώστε να πετύχουμε αυτό που όλοι θέλουμε: δόξα για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», έγραψε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος σούπερ σταρ.

Να αναφέρουμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο προχώρησε σε μια κίνηση μετά τη λήξη της αναμέτρησης που… σηκώνει ανάλυση.

Συγκινημένος, ο Πορτογάλος γύρισε στην κάμερα και είπε: «Δεν τελείωσα». Δύο κουβέντες που μπορεί να σημαίνουν πολλά για το μέλλον του στη Γιουνάιτεντ.

Σύμφωνα με κάποιους, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έδειξε τις προθέσεις ενόψει της νέας σεζόν, δίνοντας απάντηση στη φημολογία που έχει αναπτυχθεί για το μέλλον του (τα δημοσιεύματα τον θέλουν να μη συνεχίζει στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με την έλευση του Τεν Χάαγκ). Άλλοι, απλά θεώρησαν πως ο Πορτογάλος έδειξε πως μπορεί ακόμα να ηγείται και πως μπορεί να συνεχίσει και σε άλλη ομάδα.

