Η Πάρμα άνοιξε το σκορ μέσα στην έδρα της Γιουβέντους με εκτέλεση φάουλ του Μπρούγκμαν. Η παρουσία του Κριστιάνο Ρονάλντο στο τείχος ήταν… καταλυτική.

Ο Μπρούγκμαν έστησε την μπάλα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της Γιουβέντους και είδε μπροστά του ένα τείχος από τέσσερις ποδοσφαιριστές (συν έναν… ξαπλωμένο).

Για καλή του τύχη, στο τείχος βρέθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, που είχε μια τραγική αντίδραση στην εκτέλεση του παίκτη της Πάρμα. Αντί να πηδήξει, ο Πορτογάλος έμεινε καρφωμένος στο έδαφος, σηκώνοντας μάλιστα το πόδι και… καλύπτοντας το πρόσωπό του! Η μπάλα πέρασε πάνω από το κεφάλι του και.. αναπαύτηκε στα δίχτυα της Γιουβέντους. Μέχρι το 47′ όμως η “βέκια σινιόρα” κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή του σκορ με δυο γκολ του Άλεξ Σάντρο.

RONALDO HAS DONE IT AGAIN😭😭😭



DUCKING OUT OF THE WALL AND LETTING PARMA SCORE😭😭 pic.twitter.com/jZKy1l6X2L