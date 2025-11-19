Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σάλμαν και είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Λευκό Οίκο με τους δύο άντρες να μιλούν σε πολύ θερμό κλίμα. Μάλιστα, σε ένα video ο Πορτογάλος σταρ φαίνεται να γελά με κάποιο σχόλιο που του έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Μαζί τους ήταν και η σύντροφος του Πορτογάλου, Χεορχίνα Ροντρίγκες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επίσκεψης στο Λευκό Οίκο, ανέβασε και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μία ανάρτηση κάνοντας λόγο για «two GOATS» σχετικά με τους δύο άντρες. Η φράση αυτή αναφέρεται σε όσους είναι κορυφαίοι στο χώρο ασχολίας τους.

View this post on Instagram A post shared by The White House (@whitehouse)

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

President Donald Trump and Cristiano Ronaldo at the White House.@MargoMartin47 pic.twitter.com/nmvwyXBpQb — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 19, 2025

Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως γνώρισε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο γιο του, Μπάρον, και αυτό ανάγκασε το γιο του να τρέφει μεγαλύτερο σεβασμό για τον ίδιο, καθώς η γνωριμία με τον Πορτογάλο σίγουρα αποτελεί σπουδαίο γεγονός για κάθε άνθρωπο που λατρεύει το ποδόσφαιρο.