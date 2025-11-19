Αθλητικά

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συναντήθηκε με τον Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο

Οι δύο τους είχαν θερμή χειραψία στο γραφείο του Προέδρου της Αμερικής
Κριστιάνο Ρονάλντο
Η χειραψία του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ντόναλντ Τραμπ/ φωτογραφία από X

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρέθηκε στο Λευκό Οίκο προς τιμήν του πρίγκιπα διαδόχου της Σαουδικής Αραβίας, Μοχάμεντ Μπιν Σάλμαν και είχε συνάντηση με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχτηκε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο Λευκό Οίκο με τους δύο άντρες να μιλούν σε πολύ θερμό κλίμα. Μάλιστα, σε ένα video ο Πορτογάλος σταρ φαίνεται να γελά με κάποιο σχόλιο που του έκανε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ. Μαζί τους ήταν και η σύντροφος του Πορτογάλου, Χεορχίνα Ροντρίγκες.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης επίσκεψης στο Λευκό Οίκο, ανέβασε και η Κίμπερλι Γκιλφόιλ μία ανάρτηση κάνοντας λόγο για «two GOATS» σχετικά με τους δύο άντρες. Η φράση αυτή αναφέρεται σε όσους είναι κορυφαίοι στο χώρο ασχολίας τους.

 
 
 
 
 
Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε πως γνώρισε τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο γιο του, Μπάρον, και αυτό ανάγκασε το γιο του να τρέφει μεγαλύτερο σεβασμό για τον ίδιο, καθώς η γνωριμία με τον Πορτογάλο σίγουρα αποτελεί σπουδαίο γεγονός για κάθε άνθρωπο που λατρεύει το ποδόσφαιρο.

