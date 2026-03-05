Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέχρι και ένα μήνα εκτός με τραυματισμό, χάνει τα φιλικά της εθνικής Πορτογαλίας

Δύο έως τέσσερις εβδομάδες θα χρειαστεί για την αποθεραπεία του ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο σε αγώνα της Αλ Νασρ / REUTERS/Hamad I Mohammed

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και αναμένεται πλέον να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης έως και ένα μήνα, χάνοντας τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής Πορτογαλίας, ενόψει του Μουντιάλ της Αμερικής.

Μετά το τελευταίο παιχνίδι της Αλ Νασρ, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον τένοντα του γονάτου του και στην Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι θα χάσει τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας.

Η εκτίμηση είναι ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα μείνει εκτός για 2-4 εβδομάδες και ως εκ τούτου, δύσκολα θα ταξιδέψει στην πατρίδα του για τα φιλικά παιχνίδια με Μεξικό (29/03) και ΗΠΑ (01/04).

