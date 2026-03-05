Κριστιάνο Ρονάλντο: Μέχρι και ένα μήνα εκτός με τραυματισμό, χάνει τα φιλικά της εθνικής Πορτογαλίας

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αντιμετωπίζει πρόβλημα στο γόνατο και αναμένεται πλέον να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης έως και ένα μήνα, χάνοντας τα φιλικά παιχνίδια της εθνικής Πορτογαλίας, ενόψει του Μουντιάλ της Αμερικής.

Μετά το τελευταίο παιχνίδι της Αλ Νασρ, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στον τένοντα του γονάτου του και στην Πορτογαλία υποστηρίζουν ότι θα χάσει τις επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις της εθνικής του ομάδας.

Η εκτίμηση είναι ότι ο Πορτογάλος σούπερ σταρ θα μείνει εκτός για 2-4 εβδομάδες και ως εκ τούτου, δύσκολα θα ταξιδέψει στην πατρίδα του για τα φιλικά παιχνίδια με Μεξικό (29/03) και ΗΠΑ (01/04).