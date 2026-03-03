Κριστιάνο Ρονάλντο: Μυστήριο με την πτήση του ιδιωτικού του τζετ στη Μαδρίτη εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Νασρ και το ιδιωτικό του τζετ φέρεται να πέταξε για Μαδρίτη, εν μέσω της τεταμένης κατάστασης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Το ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02/03/26) στη Μαδρίτη χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν βρισκόταν ο Πορτογάλος μαζί με την οικογένειά του μέσα σε αυτό.

Τα σενάρια φυγής του από τη χώρα έχουν φουντώσει, καθώς λόγω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και της αναβολής του αγώνα της Αλ Νασρ για το ασιατικό Champions League είναι πιθανό ο Ρονάλντο να έχει φύγει για να είναι σίγουρος για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Η πτήση του ιδιωτικού τζετ του Πορτογάλου σταρ με προορισμό την πρωτεύουσα της Ισπανίας πέρασε πάνω από την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο, πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης.