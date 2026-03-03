Αθλητικά

Κριστιάνο Ρονάλντο: Μυστήριο με την πτήση του ιδιωτικού του τζετ στη Μαδρίτη εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Πέπλο μυστηρίου στη Σαουδική Αραβία σχετικά με το που βρίσκεται ο Πορτογάλος σταρ
Ο Κριστιανο Ρονάλντο
Ο Κριστιανο Ρονάλντο με τη φανέλα της Αλ Νασρ/ REUTERS/Hamad I Mohammed

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο τα τελευταία χρόνια αγωνίζεται στη Σαουδική Αραβία για λογαριασμό της Αλ Νασρ και το ιδιωτικό του τζετ φέρεται να πέταξε για Μαδρίτη, εν μέσω της τεταμένης κατάστασης και του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ισραήλ με το Ιράν.

Το ιδιωτικό τζετ του Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (02/03/26) στη Μαδρίτη χωρίς να έχει ξεκαθαριστεί αν βρισκόταν ο Πορτογάλος μαζί με την οικογένειά του μέσα σε αυτό.

Τα σενάρια φυγής του από τη χώρα έχουν φουντώσει, καθώς λόγω της αυξανόμενης έντασης στην περιοχή και της αναβολής του αγώνα της Αλ Νασρ για το ασιατικό Champions League είναι πιθανό ο Ρονάλντο να έχει φύγει για να είναι σίγουρος για την ασφάλεια της οικογένειάς του.

Η πτήση του ιδιωτικού τζετ του Πορτογάλου σταρ με προορισμό την πρωτεύουσα της Ισπανίας πέρασε πάνω από την Αίγυπτο και τη Μεσόγειο, πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Μαδρίτης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
214
138
124
65
47
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo