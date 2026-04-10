Κριστιάνο Ρονάλντο: Παίκτης της Αλ Αχλί καταγγέλλει τη Saudi Pro League για «στήσιμο» του πρωταθλήματος υπέρ του Πορτογάλου

Έξι αγωνιστικές απομένουν για το φινάλε της Saudi Pro League και η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο προηγείται, με την Αλ Χιλάλ να ακολουθεί στη δεύτερη θέση και τον Πορτογάλο να ψάχνει τον πρώτο του τίτλο στη Σαουδική Αραβία.

Η πρόσφατη ισοπαλία της Αλ Αχλί με την Αλ Φαϊχά έφερε γκρίνια στην πλευρά της πρώτης και την “έκρηξη” του Ιβάν Τόνεϊ, με τον Άγγλο επιθετικό να εξαπολύει κατηγορίες προς τη διοργανώτρια, “δείχνοντας” τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Πιο συγκεκριμένα, ο 30χρονος στράικερ έκανε μια ανάρτηση όπου παραπονέθηκε έντονα για τη διαιτησία στο συγκεκριμένο παιχνίδι, την οποία στη συνέχεια διέγραψε. Παρ’όλα αυτά είχε προβεί σε αντίστοιχες δηλώσεις μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.

“El árbitro nos dijo: “CONCÉNTRENSE EN LA CHAMPIONS DE ASIA. ¿Cómo puede un árbitro decir eso?



¿En beneficio de quién? Ya sabemos para quién. AQUELLOS A LOS QUE PERSEGUIMOS”.



Ivan Toney de Al-Ahli.

Ο Ιβάν Τόνεϊ υποστήριξε πως υπάρχει σχέδιο για να πάρει το πρωτάθλημα ο Κριστιάνο Ρονάλντο, κανοντας λόγο για ευνοϊκή αντιμετώπιση της Αλ Νασρ από τη διαιτησία και εκφράζοντας τα παράπονά του για τα σφυρίγματα στο ματς της Αλ Αχλί. «Ας του δώσουν το κύπελλο από τώρα, αυτό θέλουν. Είναι ασέβεια προς τον σύλλογό μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Απ’ τη μεριά της, η Αλ Αχλί εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση που έκανε λόγο για αποφάσεις που αλλοιώνουν το πρωτάθλημα, με τον σύλλογο να εκφράζει τις αμφιβολίες του για την αμεροληψία των διαιτητών.