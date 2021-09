Ο Κριστιάνο Ρονάλντο ετοιμάζεται για το δεύτερο ντεμπούτο του με τη φανέλα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στο «Ολντ Τράφορντ» επικρατεί παροξυσμός από νωρίς για τους οπαδούς των “κόκκινων διαβόλων”.

Ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα με τη Νιούκαστλ για την Premier League (ξεκινάει στις 17:00), φίλοι της Γιουνάιτεντ έχουν αρχίσει να μαζεύονται έξω από το γήπεδο για να προμηθευτούν τη φανέλα του και να δώσουν το “παρών” στο ιστορικό ματς.

Ο Όλε Γκούναρ Σόλσκιερ επιβεβαίωσε άλλωστε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι κι έτσι όλα τα βλέμματα θα είναι “καρφωμένα” στο “Όλντ Τράφορντ”.

🔴 Manchester United fans are already queuing to get Cristiano Ronaldo shirts ahead of their 3pm kick off against Newcastle. pic.twitter.com/Wce3ebyf3y