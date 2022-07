Ο Κριστιάνο Ρονάλντο φέρεται να επιθυμεί την αποχώρησή του από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην Πορτογαλία αναφέρουν ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας.

Το Sport TV παρουσιάζει σχετικό ρεπορτάζ για επαφές των δύο πλευρών για το δανεισμό του Ρονάλντο στην ομάδα από την οποία ξεκίνησε ουσιαστικά την τεράστια καριέρα του, ενώ στα social media κυκλοφορούν και φωτογραφίες που φέρονται να… επιβεβαιώνουν το γεγονός.

Πιο συγκεκριμένα, η λευκή Rolls Royce του Ρονάλντο φαίνεται παρκαρισμένη στο χώρο στάθμευσης του γηπέδου της Σπόρτινγκ Λισαβόνας, από την οποία όμως γίνεται η είσοδος και για το εμπορικό κέντρο Alvaláxia, στο οποίο βρέθηκε η σύντροφός του, Χεορχίνα Ροντρίγκεθ.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η μητέρα του Κριστιάνο Ρονάλντο είναι φανατική οπαδός της Σπόρτινγκ Λισαβόνας και έχει τονίσει πολλάκις ότι όνειρό της είναι να δει ξανά το γιο της με τη φανέλα της πορτογαλικής ομάδας.

Sportinguistas com mais esperanças na contratação de Cristiano Ronaldo 👀 Circula, nas redes sociais, uma foto que dizem ser do carro do português na garagem do Estádio José Alvalade.#sporttvportugal #LIGAnaSPORTTV #ligaportugalbwin #sportingcp #sporting #scp #CristianoRonaldo pic.twitter.com/FRSzgKEgYr