Κριστιάνο Ρονάλντο: «Θα φτάσω σίγουρα τα 1.000 γκολ»

"Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος μου. Θέλω να κατακτώ τίτλους και να φτάσω τα 1.000 γκολ", ξεκαθάρισε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ
REUTERS
REUTERS/Stringer

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δήλωσε πως το πάθος του για το ποδόσφαιρο παραμένει αμείωτο και ότι εξακολουθεί να είναι απόλυτα προσηλωμένος στον στόχο των 1.000 γκολ καριέρας, μετά την ανάδειξή του σε Καλύτερο Παίκτη Μέσης Ανατολής στα Globe Soccer Awards που πραγματοποιήθηκαν την Κυριακή στο Ντουμπάι.

Το νταμπλ που σημείωσε το Σάββατο με τη φανέλα της Αλ Νασρ ανέβασε τον συνολικό του απολογισμό στα 956 γκολ σε συλλογικό και διεθνές επίπεδο. Με τον 40χρονο Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοπεύει να συνεχίσει για «έναν ή δύο ακόμη χρόνια», ο στόχος των 1.000 τερμάτων μοιάζει πλέον εφικτός.

«Είναι δύσκολο να συνεχίζεις να παίζεις, αλλά εξακολουθώ να έχω ισχυρό κίνητρο», δήλωσε ο Πορτογάλος, ο οποίος παρέλαβε το βραβείο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά.

«Το πάθος μου είναι μεγάλο και θέλω να συνεχίσω. Δεν έχει σημασία πού αγωνίζομαι, είτε στη Μέση Ανατολή είτε στην Ευρώπη. Απολαμβάνω πάντα το ποδόσφαιρο και θέλω να συνεχίσω.

Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος μου. Θέλω να κατακτώ τίτλους και να φτάσω αυτόν τον αριθμό (των 1.000 γκολ) που όλοι γνωρίζετε. Θα τον φτάσω σίγουρα, αν δεν έχω τραυματισμούς».

