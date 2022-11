Το βράδυ της Πέμπτης (17/11) προβλήθηκε το δεύτερο μέρος της μεγάλης συνέντευξης του Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ, Κριστιάνο Ρονάλντο, συνέχισε να κάνει αποκαλύψεις. Αυτή φορά, ο CR7 δήλωσε ότι αν η Πορτογαλία κατακτήσει το Μουντιάλ 2022, θα σταματήσει το ποδόσφαιρο!

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρθηκε αρχικά στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στις ταραγμένες σχέσεις του με την αγγλική ομάδα, καρφώνοντας και πάλι τη διοίκηση της.

«Είναι δύσκολο να πω για το μέλλον μου αυτήν την στιγμή, το μυαλό μου είναι στο Μουντιάλ. Μάλλον θα είναι και το τελευταίο μου αυτό, το πέμπτο. Δεν ξέρω τι θα γίνει μετά αλλά θα το πω ξανά, οι οπαδοί θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Και ελπίζω να είναι στο πλευρό μου, είτε γυρίσω, είτε όχι.

Όταν επέστρεψα στη Γιουνάιτεντ, ήθελα να είμαι εκεί για να βοηθήσω. Αλλά είναι δύσκολο όταν σου… κόβουν τα πόδια, δεν τους αρέσει η λάμψη σου και δεν ακούν τις συμβουλές σου. Μπορώ να βοηθήσω, αλλά όταν το οικοδόμημα δεν είναι γερό…

Οι Γκλέιζερ δεν νοιάζονται για την ομάδα. Θέλω να πω η Γιουνάιτεντ είναι ένα εμπορικό κλαμπ. Παίρνουν χρήματα και δεν τους νοιάζει το ποδόσφαιρο, κατά τη γνώμη μου. Νομίζω πως οι οπαδοί θα έπρεπε να ξέρουν την αλήθεια, να ξέρουν ότι οι παίκτες θέλουν το καλύτερο για την ομάδα. Θέλω το καλύτερο γι’ αυτήν.

Θυμάμαι να πηγαίνω σπίτι και να με ρωτά ο γιος μου γιατί δεν είναι στο ματς. Του είπε ότι με τιμώρησαν για τρία ματς και γελούσε. Μου είπε “πώς σε τιμωρούν όταν είσαι ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο”; Και του είπα πως δεν θα παίξω επειδή δεν φέρθηκα σωστά. Και με κοίταξε παραξενεμένος.

Είχα απολογηθεί, δεν είμαι τέλειος, αλλά τρία ματς ήταν υπερβολικό. Και μετά… ανάβουν φωτιές για τον Τύπο, αυτό με απογοήτευσε.

Μην μου λέτε ότι οι κορυφαίοι παίκτες, αυτοί που τα θέλουν όλα, παίζουν τρία λεπτά. Είναι απαράδεκτο, όταν λένε ότι με σέβονται. Για μένα αυτό δεν είναι σεβασμός.

“The best player you’ve ever seen? Excluding yourself?” Piers Morgan asks Cristiano Ronaldo his true feelings about Lionel Messi as a player and a person. Watch live: https://t.co/ajbahBvQpp @cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #90MinutesWithRonaldo | #PMU pic.twitter.com/sj5q1VeuLs

Ζήτησα συγγνώμη από τους συμπαίκτες μου, μετανιώνω που έφυγα από το γήπεδο. Μετανιώνω που οι συμπαίκτες μου έμαθαν πώς ένιωσα και του ζήτησα συγγνώμη, αλλά δεν μετανιώνω για τις αποφάσεις που έρχονται. Ο προπονητής δεν με σεβάστηκε. Αν δεν με σεβαστείς, δεν θα σε σεβαστώ. Νομίζω πως επίτηδες δεν με έβαλε με τη Μάντσεστερ Σίτι.

Δεν μιλάω με τον Σερ Άλεξ όπως πριν από έναν μήνα αλλά είναι πάντα στο πλευρό μου και με καταλαβαίνει. Ξέρει καλύτερα από όλους ότι η ομάδα δεν είναι στον δρόμο που αξίζει. Ξέρει, όλοι ξέρουν.

Με κριτικάρουν όταν δεν μιλάω, με κριτικάρουν όταν μιλάω, ακόμη περισσότερο. Αλλά μπορώ να ζήσω με αυτό.

Είναι δύσκολο να πω ότι δεν θα γυρίσω στη Γιουνάιτεντ αλλά θα δούμε τι θα γίνει», ανέφερε ο Πορτογάλος.

Στη συνέχεια ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρθηκε στον εαυτό του και στον Λιονέλ Μέσι.

«Πιστεύω πως ακόμα μπορώ να σκοράρω και να βοηθήσω την ομάδα, την εθνική και τη Γιουνάιτεντ. Αλλά αν δεν νιώθεις την ίδια ενέργεια γύρω σου, είναι δύσκολο. Πάντε θα υπάρχει κριτική, φυσικά. Ότι είμαι 37 ετών, ότι δεν είμαι ο ίδιος. Αλλά θέλω να δω αν κάποιος άλλος στην ηλικία μου μπορεί να συνεχίσει σε αυτό το επίπεδο. Νιώθω πολύ καλά αυτήν την στιγμή.

Αν παίζαμε μαζί με τον Λιονέλ Μέσι στην ίδια ομάδα, θα πουλούσαμε πολλές φανέλες. Είναι υπέροχος παίκτης, μαγικός, κορυφαίος. Μοιραστήκαμε την ίδια σκηνή για 16 χρόνια. Δεν είμαστε φίλοι, από την άποψη ότι φίλος είναι αυτός που έρχεται σπίτι σου και μιλάτε στο τηλέφωνο, αλλά είμαστε σαν συμπαίκτες. Σέβομαι τον τρόπο που μιλά για μένα. Και η γυναίκα του με τη σύντροφό μου σέβονται η μία την άλλη, είναι από την Αργεντινή και οι δύο. Ο Μέσι είναι ένας φοβερός τύπος που κάνει φοβερά πράγματα για το ποδόσφαιρο. Ο καλύτερος που έχω δει μαζί με τον Ζιντάν».

“I want to play 2-3 years more.”



Cristiano Ronaldo tells Piers Morgan he’d like to hang up his football boots at 40 – plus he denies being the reason Tom Brady came out of retirement.@cristiano | @piersmorgan | @TalkTV | #90MinutesWithRonaldo | #PMU pic.twitter.com/encoKB268p