Η αδερφή του Κριστιάνο Ρονάλντο, Κάτια Αβέιρο, είχε την ανάγκη να… υπερασπιστεί τον αδερφό της, ενοχλημένη από το σχόλιο που έκανε ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλορεντίνο Πέρεθ, για τον “CR7”.

Τέσσερα χρόνια πέρασαν από την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο από την Ρεάλ Μαδρίτης -για την Γιουβέντους- και ακόμα και τώρα ορισμένοι οπαδοί της “Βασίλισσας” εξακολουθούν να ονειρεύονται την επιστροφή του Πορτογάλου στο “Σαντιάγκο Μπερναμπέου”.

Στο περιθώριο της νίκης της Ρεάλ Μαδρίτης στο Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ (2-0 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης), φίλαθλος της “Βασίλισσας” ζήτησε από τον Φλορεντίνο Πέρεθ να φέρει πίσω στην ομάδα τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Πρόεδρε, υπόγραψε το «El Bicho» (σ.σ. το έντομο, ένα από τα παρατσούκλια του Κριστιάνο Ρονάλντο στην Ισπανία)» είπε ένας από αυτούς. Ομως, η απάντηση του Πέρεθ, δεν φαίνεται να τον ικανοποίησε, καθώς ο Ισπανός παράγοντας, σχολίασε με νόημα: «Ποιος είναι; Ο Κριστιάνο; Αλλη μια φορά; Στα 38;»

Το σχόλιο αυτό φαίνεται πως ακούστηκε ως απαξιωτικό, στα αυτιά της αδερφής του Κριστιάνο Ρονάλντο. Σχολιάζοντας στο instagram, η Κάτια Αβέιρο απάντησε στον Πέρεθ, ζητώντας του να σέβεται και χαρακτηρίζοντάς τον “γέρο”.

“Είναι 38, αλλά μπορεί να πηδήξει σε ύψος 2 μέτρων και να μείνει εκεί για 3 λεπτά και δεν έχει καθόλου λίπος. Δείξε λίγο σεβασμό γέρο, είσαι 75 χρονών”, έγραψε χαρακτηριστικά η Αβέιρο.

Ronaldo’s sister took no time to reply to perez comments on her insta😂😂 pic.twitter.com/UrsUTsrtKX