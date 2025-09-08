Ξεκίνησαν οι επαφές ΚΑΕ ΠΑΟΚ – Τέλη Μυστακίδη για την εξαγορά της ομάδας

Σε επίσημη μορφή περνούν οι επαφές ανάμεσα στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τον επιχειρηματία Τέλη Μυστακίδη, αναφορικά με την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών των «ασπρόμαυρων».

Συγκεκριμένα, η πλευρά του Τέλη Μυστακίδη απέστειλε στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ το συμφωνητικό εμπιστευτικότητας, αφού προηγουμένως προχώρησε σε ορισμένες διορθώσεις επί του αρχικού εγγράφου. Το κείμενο βρίσκεται πλέον στη διάθεση της διοίκησης της ΚΑΕ, με τις υπογραφές των μελών να αποτελούν το επόμενο καθοριστικό βήμα.

Υπενθυμίζεται ότι, όπως γνωστοποίησε την Κυριακή (7/9) με επίσημη ανακοίνωσή της η ΚΑΕ ΠΑΟΚ, το έγγραφο είχε σταλεί προς τους εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη για εξέταση, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας επί των βασικών όρων εμπιστευτικότητας.

Με την ανταλλαγή των σχετικών εγγράφων και τις υπογραφές να βρίσκονται πλέον προ των πυλών, η διαδικασία οδεύει προς την κατάθεση του επίσημου “Letter of Intent” (επιστολής πρόθεσης), η οποία θα ανοίξει τον δρόμο για την έναρξη του οικονομικού και νομικού ελέγχου (due diligence).

Οι τελευταίες εξελίξεις επιβεβαιώνουν πως οι συζητήσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν περάσει σε προχωρημένο στάδιο, με την προοπτική εξαγοράς της ΚΑΕ ΠΑΟΚ από τον Τέλη Μυστακίδη να είναι πιο ενεργή από ποτέ.