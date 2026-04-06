Ξέσπασε η σύζυγος του Ραζβάν Λουτσέσκου: «Εγώ και η κόρη μου καταλήξαμε να κρυβόμαστε κάτω από τα καθίσματα»

Ο Μιρτσέα Λουτσέσκου βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βουκουρεστίου και τα ρουμανικά Μέσα φαίνεται ότι έχουν κάνει δύσκολη τη ζωή για την οικογένειά του, οδηγώντας και σε ένα ξέσπασμα της συζύγου του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Ο προπονητής του ΠΑΟΚ έφθασε τελευταίος στο Βουκουρέστι για να βρεθεί στο πλευρό του πατέρα του, εξαιτίας του αγώνα της ομάδας του με τον Παναθηναϊκό, αλλά η σύζυγός του, Άνα Μαρία βρίσκεται εξ αρχής στο πλευρό του πεθερού της, Μιρτσέα Λουτσέσκου και έδειξε τον εκνευρισμό της με τους δημοσιογράφους που καλύπτουν το θέμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε μία ανάρτησή της στο Facebook, η Άνα Μαρία Λουτσέσκου αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να κρυφτεί στο αυτοκίνητο με την κόρη της, για να φθάσει στο νοσοκομείο και ξέσπασε κατά των Μέσων.

Η ανάρτηση της συζύγου του Λουτσέσκου

Εκθέτω μόνο τα επαγγελματικά μου συναισθήματα δημοσίως, και ακόμα και τότε, πολύ σπάνια. Ποτέ δεν δημοσιοποίησα την παραμικρή λεπτομέρεια της οικογενειακής μου ζωής.

Κι όμως, στο αυτοκίνητο χθες το βράδυ, εγώ και η κόρη μου, καταλήξαμε να κρυβόμαστε κάτω από τα καθίσματα. Αυτό ήταν ταπεινωτικό. Αυτό ήταν επώδυνο. Η αίσθηση ήταν βαθιά επεμβατική, δύσκολο να περιγραφεί διαφορετικά.

Ένιωσα την ανάγκη να πάω στους δημοσιογράφους και να τους παρακαλέσω να σταματήσουν. Αλλά συνειδητοποίησα ότι οποιαδήποτε χειρονομία σαν αυτή θα γύριζε τις κάμερες και θα πρόσθεσε άλλη μια σειρά στο ίδιο σόου. Αυτό πόνεσε πολύ”.