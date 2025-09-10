Ξέσπασε ο προπονητής της Σλοβενίας: «Δεν μας σεβάστηκαν, συγνώμη στη Γερμανία που είμαστε βρώμικη ομάδα»

Ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς ήταν έξαλλος με τη διαιτησία του προημιτελικού του Eurobasket ανάμεσα στη Σλοβενία και τη Γερμανία.

Ο προπονητής της Σλοβενίας ξεκαθάρισε ότι οι διαιτητές δεν σεβάστηκαν στην ομάδα του, εξέφρασε περηφάνια για την παρέα του Ντόντσιτς και δήλωσε πως οι Σλοβένοι φεύγουν με το κεφάλι ψηλά από τη διοργάνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όσα είπε στην συνέντευξη Τύπου

«Συγχαρητήρια στην Γερμανία για την πρόκριση στα ημιτελικά. Θα μπορούσα να μιλήσω για τα όσα έγιναν στο παρκέ από το πρώτο λεπτό. Πολύ περίεργα πράγματα έγιναν. Νιώθω άσχημα για τους παίκτες. Αλλά δεν θέλω να μιλήσω για αυτό, γιατί θα υποβαθμίσω ό,τι έκαναν οι παίκτες στο παρκέ όχι μόνο σε αυτό το ματς αλλά σε όλη την διοργάνωση.

Ξέρω πως έχουμε έναν σπουδαίο σούπερσταρ, τον Λούκα, αλλά όσα κάνουν οι παίκτες γύρω του δεν είναι εύκολο. Είναι πολύ δύσκολο. Το να μη έχεις σεβασμό πονάει. Πονάει γιατί βλέπω τους παίκτες να υποφέρουν. Είναι στα αποδυτήρια. Πιστεύω πως παίξαμε εξαιρετικά απόψε, πιστεύω ήμασταν καλύτεροι. Πρέπει να απολογηθούμε που είμαστε τόσο “βρώμικη ομάδα”, που κάναμε τόσα φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Ειδικά στην γερμανική ομάδα. Χάσαμε. Είμαι περήφανος για τα παιδιά.

Αν μπορούσα θα τους έφερνα εδώ για standing ovation. Όσα έκαναν αυτό το καλοκαίρι είναι… Η καλύτερη ομάδα στην διοργάνωση είναι η Γερμανία και ήμασταν καλύτεροι σε όλο το ματς. Είναι μεγάλο αυτό. Δεν είμαστε επιτυχημένοι αλλά μπορούμε να φύγουμε με το κεφάλι ψηλά.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για τα φάουλ στον Λούκα Ντόντσιτς: «Δεν μπορώ να το σχολιάσω αυτό. Είναι αυστηροί οι κανόνες».

Για την πορεία της ομάδας και τον πεσιμισμό που υπήρχε στην Σλοβενία στην αρχή της διοργάνωσης: «Τι να πω; Ο αρνητισμός στην Σλοβενία ξεκίνησε από 1-2 ανθρώπους. Από την πρώτη μέρα πίστευα στην ομάδα και αυτοί πίστευαν στους εαυτούς τους. Πιστεύαμε σε αυτό που κάναμε. Το δείξαμε στην διοργάνωση. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε απόψε.

Η μισή ομάδα παίζει για πρώτη φορά. Έχουμε τον Λούκα, που κάνει την ομάδα σπουδαιότερη, καλύτερη. Είναι δύσκολο για εμένα να τα συνοψίσω όλα σε μία μικρή παράγραφο για αυτή την ομάδα. Είμαι τόσο περήφανος για όσα έκαναν, για το πώς πάλεψαν στο παρκέ. Υπήρχε κριτική στους παίκτες, σε μένα. Στο τέλος δείξαμε την αξία μας στο παρκέ».