Ξέσπασμα Αταμάν κατά δημοσιογράφων: «Ξέρω τι γράφετε, συνεχίστε να γράφετε»

Ο Εργκίν Αταμάν τα… έχωσε σε μία μερίδα δημοσιογράφων που βρισκόταν στο Telekom Center Athens, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague.

Τις τελευταίες μέρες και ειδικότερα μετά την αναπάντεχη ήττα από τον Άρη στη Θεσσαλονίκη για το ελληνικό πρωτάθλημα, ο Εργκίν Αταμάν βρέθηκε σε δύσκολη θέση, με αρκετούς δημοσιογράφους να κάνουν λόγο για ενδεχόμενη απομάκρυνσή του από τον πάγκο του Παναθηναϊκου.

Ο Τούρκος προπονητής οδήγησε την ομάδα του σε μία συγκλονιστική νίκη κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και στη συνέχεια ξέσπασε κατά μίας μερίδας δημοσιογράφων που βρισκόταν στο γήπεδο.

“Ξέρω τι γράφετε. Συνεχίστε να τα γράφετε. Συνεχίστε. Καλύτερα έτσι. Συνεχίστε να τα γράφετε”, φώναζε προς το μέρος των δημοσιογράφων ο Εργκίν Αταμάν.