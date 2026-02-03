Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81 Τελικό: Ο Γκραντ του χάρισε τη νίκη στο «θρίλερ» του Telekom Center

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Telekom Center Athens, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 82-81 της Ρεάλ Μαδρίτης, για την 26η αγωνιστική της Euroleague και πήρε… ανάσα σε μία δύσκολη περίοδο για την ομάδα.
82-81 με καθοριστικό καλάθι του Γκραντ
Ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία νίκης στην τελευταία επίθεση του αγώνα
80-81 εύστοχος στη βολή ο Χεζόνια
Απομένουν 9 δευτερόλεπτα
80-80 με καλάθι και φάουλ του Χεζόνια!
80-78 με τον απίθανο Ισπανό που έβαλε φωτιά στο γήπεδο!
77-78 με τον Σλούκα
75-78 εύστοχος και στη βολή
75-77 με καλάθι και φάουλ του Λεν
Λάθος του Σλούκα στην επίθεση
Η Ρεάλ έχει την μπάλα με 5 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της και λίγο πάνω από ένα λεπτό για τη λήξη
75-75 με τον Καμπάτσο
75-73 με τον Φαρίντ, μετά από αντικανονικό κόψιμο του Λεν
73-73 με τον Λεν να φθάνει τους 15 πόντους
73-71 με 1/2 βολές του Λεν ξανά η Ρεάλ
73-70 με 1/2 βολές του Λεν
73-69 με τον Λεν από κοντά
73-67 με 1/2 βολές του Χολμς
72-67 με τον Γκραντ να είναι ασταμάτητος για τον Παναθηναϊκό!
70-67 με τον Καμπάτσο μειώνει η Ρεάλ
70-65 με τον Γκραντ
68-65 με ΤΡΟΜΕΡΟ κάρφωμα του Φαρίντ
66-65 με τη βολή της τεχνικής από τον Γιουλ
Τεχνική ποινή στον Οσμάν που ήταν έξαλλος για ένα φάουλ που δεν πήρε
66-64 με τρίποντο του Γιουλ
Διπλή χαμένη ευκαιρία τώρα για τον Παναθηναϊκό με Σλούκα και Φαρίντ
Και επιθετικό φάουλ που κέρδισε ο Φαρίντ!
66-61 με τρίποντο του Γκραντ
63-61 με τρίποντο του Χουάντσο
Ο Σλούκας με 20 πόντους και η καλή άμυνα του Παναθηναϊκού έχουν κάνει ξανά ντέρμπι το ματς
60-61 με τρίποντο του Σλούκα που έχει 20 πόντους!
57-61 με τον Γιουλ
57-58 με τον Φαρίντ τώρα από επιθετικό ριμπάουντ
55-58 με 1/2 βολές του Φαρίντ
Νέο χαμένο ριμππάουντ για τον Παναθηναϊκό, από τον... κοντορεβιθούλη Φελίζ!
55-57 με τον Γκαρούμπα από επιθετικό ριμπάουντ
55-55 με τον Γκραντ να είναι εκπληκτικός!
53-55 με τρίποντο του Οσμάν
50-55 με κάρφωμα του Λεν
50-53 με τον Φελίζ απαντάει η Ρεάλ
50-51 με πολύ δύσκολο καλάθι του Σλούκα τώρα
48-51 με 2/2 βολές του Καμπάτσο
48-49 με πολύ δύσκολο καλάθι του Γκραντ
46-49 με βολές για τη Ρεάλ
46-47 "απάντησε" ο Οκέκε για τη Ρεάλ
46-44 με τρίποντο του Σλούκα που έχει 15 πόντους ήδη στο ματς
43-44 με κλέψιμο και καλάθι του Οσμάν στον αιφνιδιασμό!
41-44 με τρίποντο του Οσμάν μειώνει κι άλλο ο Παναθηναϊκός
38-44 με τον Χολμς από κοντά
Ο Παναθηναϊκός είχε 2/10 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και παρότι βελτίωσε την άμυνά του στη δεύτερη περίοδο, έμεινε στο -8 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ημίχρονο του αγώνα
36-44 με 2/2 βολές του Γκραντ
34-44 με τη βολή της τεχνικής
Τεχνική ποινή τώρα στον Σλούκα για διαμαρτυρία σε ξεκάθαρο φάουλ
34-43 με 2/2 βολές του Σλούκα
32-43 με μία βολή του Χεζόνια και κάρφωμα μετά από χαμένο επιθετικό ριμπάουντ
32-40 εύστοχος και στη βολή
32-39 με τυχερό καλάθι και φάουλ του Λεν για τη Ρεάλ, έφυγε η μπάλα από τον Χεζόνια και έφθασε κατά τύχη στο σέντερ της Ρεάλ
32-37 εύστοχος και στη βολή ο Αμερικανός
31-37 με τον Τι Τζέι Σορτς να πετυχαίνει καλάθι και φάουλ
29-37 με τον Καμπάτσο
29-35 με τον Σλούκα ξανά ο Παναθηναϊκός
27-35 με κάρφωμα του Ταβάρες
Άστοχος στη βολή ο αρχηγός του Παναθηναϊκού
27-33 με νέο καλάθι και φάουλ του Σλούκα που ξεσηκώνει το ΟΑΚΑ!
25-33 με τον Γκραντ στον αιφνιδιασμό
23-33 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό
0/2 βολές του Γκαρούμπα για τη Ρεάλ
21-33 με τον Μήτογλου από ασίστ του Σορτς
19-33 με 3/3 βολές από τον Πρόσιντα
Τραγικό φάουλ του Οσμάν, έδωσε τρεις βολές στη Ρεάλ
19-30 με τον Λάιλς από κοντά
19-28 με τρίποντο του Σλούκα μειώνει ο Παναθηναϊκός
Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης να "ζεσταθεί" από το τρίποντο, ενώ ο ίδιος δεν είχε... ιδέες στη δική του επίθεση, με αποτέλεσμα το 26-16 εναντίον του στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα.
16-26 με καλάθι και φάουλ του Σλούκα που ευστόχησε και στη βολή
13-26 με τον Φελίζ για τη Ρεάλ
13-24 με βολές του Οσμάν ξεκολλάει ο Παναθηναϊκός
11-24 με κάρφωμα του Γκαρούμπα στον αιφνιδιασμό
Νέο λάθος στην επίθεση του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει κολλήσει στους 11 πόντους
Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στην άμυνα του Ταβάρες και οι υπόλοιποι παίκτες της Ρεάλ σουτάρουν ελεύθερα τρίποντα
11-22 με τρίποντο του Αλμπάλδε
11-19 με τρίποντο του Καμπάτσο
11-16 με τον Αλμπάλδε για τη Ρεάλ
11-14 με τρίποντο του Χουάντσο
8-14 με τον Χεζόνια να έχει 8 πόντους
Challenge του Αταμάν για τρεις βολές στον Σορτς
8-12 με τον Σορτς να έχει 6 πόντους για τον Παναθηναϊκό
Η Ρεάλ έχει 12 πόντους με 4 τρίποντα στο ξεκίνημα του αγώνα
6-12 με τρίποντο του Αλμπάλδε
6-9 με τον Σορτς και πάλι ο Παναθηναϊκός
4-9 με τρίποντο του Οκέκε
4-6 με τον Σορτς μειώνει ο Παναθηναϊκός
2-6 με 2/2 τρίποντα του Χεζόνια
2-3 με τον Οσμάν το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού
0-3 με τρίποντο του Χεζόνια
Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα
Σορτς, Γκραντ, Οσμάν, Χουάντσο και Φαρίντ
Καμπάτσο, Αλμπάλδε, Χεζόνια, Οκέκε και Ταβάρες
Ο Αταμάν αποθεώθηκε πάντως από τον κόσμο κατά την είσοδό του στο παρκέ
Διαιτητές του αγώνα είναι οι Μπελόσεβιτς, Γιόβτσιτς, Ζαμοϊσκί
Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ρεκόρ 15-10 στην κατάταξη της Euroleague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης οριακά πάνω του με 16-9
Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Σαμοντούροβ, Χουάντσο, Μήτογλου
Η νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτσι αναγκαία και μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα στον Παναθηναϊκό
Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νίκη στη Euroleague, αλλά η ήττα από τον Άρη στην GBL έχει προκαλέσει εσωστρέφεια στην ομάδα
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague