Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81 Τελικό: Ο Γκραντ του χάρισε τη νίκη στο «θρίλερ» του Telekom Center

Ένα καλάθι του Γκραντ στη λήξη του χρόνου έκρινε την αναμέτρηση υπέρ του Παναθηναϊκού
Ο Γκραντ
Euroleague
26η αγωνιστική
82 - 81
Τελικό σκορ
Ο Γκραντ πανηγυρίζει κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)

Μετά από ένα συγκλονιστικό παιχνίδι στο Telekom Center Athens, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 82-81 της Ρεάλ Μαδρίτης, για την 26η αγωνιστική της Euroleague και πήρε… ανάσα σε μία δύσκολη περίοδο για την ομάδα.

23:27 | 03.02.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
23:22 | 03.02.2026

Μετά από ένα απίστευτο θρίλερ στο Telekom Center, ο Παναθηναϊκός έφθασε σε μία απίστευτη νίκη με 82-81 κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης και πήρε "ανάσα" στη σεζόν!

23:22 | 03.02.2026
Τελικό σκορ: Παναθηναϊκός - Ρεάλ 82-81
23:22 | 03.02.2026

82-81 με καθοριστικό καλάθι του Γκραντ

23:20 | 03.02.2026
Το πήρε ο Γκραντ!
23:20 | 03.02.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει ευκαιρία νίκης στην τελευταία επίθεση του αγώνα

23:19 | 03.02.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν!
23:19 | 03.02.2026

80-81 εύστοχος στη βολή ο Χεζόνια

23:19 | 03.02.2026

Απομένουν 9 δευτερόλεπτα

23:18 | 03.02.2026
Ισχύει η απόφασή τους! Μία βολή για τον Χεζόνια!
23:17 | 03.02.2026
Πάνε στο video για το φάουλ οι διαιτητές!
23:16 | 03.02.2026

80-80 με καλάθι και φάουλ του Χεζόνια!

23:15 | 03.02.2026

80-78 με τον απίθανο Ισπανό που έβαλε φωτιά στο γήπεδο!

23:15 | 03.02.2026
Κλέψιμο και τρίποντο του Χουάντσο!
23:14 | 03.02.2026

77-78 με τον Σλούκα

23:13 | 03.02.2026
Τάιμ άουτ ο Αταμάν
23:12 | 03.02.2026
30 δευτερόλεπτα
για τη λήξη του αγώνα
23:12 | 03.02.2026

75-78 εύστοχος και στη βολή

23:12 | 03.02.2026

75-77 με καλάθι και φάουλ του Λεν

23:09 | 03.02.2026

Λάθος του Σλούκα στην επίθεση

23:09 | 03.02.2026

Η Ρεάλ έχει την μπάλα με 5 δευτερόλεπτα για την επίθεσή της και λίγο πάνω από ένα λεπτό για τη λήξη

23:08 | 03.02.2026
Τάιμ άουτ
23:07 | 03.02.2026

75-75 με τον Καμπάτσο

23:07 | 03.02.2026

75-73 με τον Φαρίντ, μετά από αντικανονικό κόψιμο του Λεν

23:06 | 03.02.2026

73-73 με τον Λεν να φθάνει τους 15 πόντους

23:06 | 03.02.2026
Τάιμ άουτ
23:03 | 03.02.2026

73-71 με 1/2 βολές του Λεν ξανά η Ρεάλ

23:03 | 03.02.2026
3,5 λεπτά
για τη λήξη
23:01 | 03.02.2026

73-70 με 1/2 βολές του Λεν

23:01 | 03.02.2026

73-69 με τον Λεν από κοντά

22:56 | 03.02.2026

73-67 με 1/2 βολές του Χολμς

22:55 | 03.02.2026
5 λεπτά
για τη λήξη
22:54 | 03.02.2026

72-67 με τον Γκραντ να είναι ασταμάτητος για τον Παναθηναϊκό!

22:54 | 03.02.2026

70-67 με τον Καμπάτσο μειώνει η Ρεάλ

22:54 | 03.02.2026

70-65 με τον Γκραντ

22:52 | 03.02.2026

68-65 με ΤΡΟΜΕΡΟ κάρφωμα του Φαρίντ

22:51 | 03.02.2026

66-65 με τη βολή της τεχνικής από τον Γιουλ

22:51 | 03.02.2026

Τεχνική ποινή στον Οσμάν που ήταν έξαλλος για ένα φάουλ που δεν πήρε

22:50 | 03.02.2026

66-64 με τρίποντο του Γιουλ

22:49 | 03.02.2026

Διπλή χαμένη ευκαιρία τώρα για τον Παναθηναϊκό με Σλούκα και Φαρίντ

22:48 | 03.02.2026

Και επιθετικό φάουλ που κέρδισε ο Φαρίντ!

22:48 | 03.02.2026

66-61 με τρίποντο του Γκραντ

22:48 | 03.02.2026

63-61 με τρίποντο του Χουάντσο

22:47 | 03.02.2026

Ο Σλούκας με 20 πόντους και η καλή άμυνα του Παναθηναϊκού έχουν κάνει ξανά ντέρμπι το ματς

22:44 | 03.02.2026
Τέλος τρίτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Ρεάλ 60-61
22:44 | 03.02.2026

60-61 με τρίποντο του Σλούκα που έχει 20 πόντους!

22:43 | 03.02.2026

57-61 με τον Γιουλ

22:43 | 03.02.2026

57-58 με τον Φαρίντ τώρα από επιθετικό ριμπάουντ

22:42 | 03.02.2026

55-58 με 1/2 βολές του Φαρίντ

22:40 | 03.02.2026

Νέο χαμένο ριμππάουντ για τον Παναθηναϊκό, από τον... κοντορεβιθούλη Φελίζ!

22:39 | 03.02.2026

55-57 με τον Γκαρούμπα από επιθετικό ριμπάουντ

22:39 | 03.02.2026

55-55 με τον Γκραντ να είναι εκπληκτικός!

22:38 | 03.02.2026

53-55 με τρίποντο του Οσμάν

22:37 | 03.02.2026

50-55 με κάρφωμα του Λεν

22:37 | 03.02.2026

50-53 με τον Φελίζ απαντάει η Ρεάλ

22:36 | 03.02.2026

50-51 με πολύ δύσκολο καλάθι του Σλούκα τώρα

22:35 | 03.02.2026

48-51 με 2/2 βολές του Καμπάτσο

22:34 | 03.02.2026

48-49 με πολύ δύσκολο καλάθι του Γκραντ

22:34 | 03.02.2026

46-49 με βολές για τη Ρεάλ

22:33 | 03.02.2026
4 φάουλ ο Χολμς για τον Παναθηναϊκό!
22:33 | 03.02.2026
6 λεπτά
για το τέλος του 10λέπτου
22:32 | 03.02.2026

46-47 "απάντησε" ο Οκέκε για τη Ρεάλ

22:32 | 03.02.2026

46-44 με τρίποντο του Σλούκα που έχει 15 πόντους ήδη στο ματς

22:31 | 03.02.2026
Πήρε... φωτιά το γήπεδο!
22:30 | 03.02.2026
7-0 σερί για τον Παναθηναϊκό!
22:30 | 03.02.2026
Τάιμ άουτ ο Σκαριόλο
22:29 | 03.02.2026

43-44 με κλέψιμο και καλάθι του Οσμάν στον αιφνιδιασμό!

22:28 | 03.02.2026

41-44 με τρίποντο του Οσμάν μειώνει κι άλλο ο Παναθηναϊκός

22:27 | 03.02.2026

38-44 με τον Χολμς από κοντά

22:19 | 03.02.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
22:11 | 03.02.2026

Ο Παναθηναϊκός είχε 2/10 τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο και παρότι βελτίωσε την άμυνά του στη δεύτερη περίοδο, έμεινε στο -8 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο ημίχρονο του αγώνα

22:10 | 03.02.2026
Αποδοκιμασίες στους διαιτητές στο ημίχρονο του αγώνα!
22:10 | 03.02.2026
Ημίχρονο στο ΟΑΚΑ! Παναθηναϊκός - Ρεάλ 36-44
22:09 | 03.02.2026

36-44 με 2/2 βολές του Γκραντ

22:08 | 03.02.2026

34-44 με τη βολή της τεχνικής

22:06 | 03.02.2026

Τεχνική ποινή τώρα στον Σλούκα για διαμαρτυρία σε ξεκάθαρο φάουλ

22:04 | 03.02.2026

34-43 με 2/2 βολές του Σλούκα

22:04 | 03.02.2026
Οι διαιτητές έχουν... χάσει την μπάλα με μία σειρά από απίστευτα σφυρίγματα!
21:59 | 03.02.2026

32-43 με μία βολή του Χεζόνια και κάρφωμα μετά από χαμένο επιθετικό ριμπάουντ

21:59 | 03.02.2026

32-40 εύστοχος και στη βολή

21:58 | 03.02.2026

32-39 με τυχερό καλάθι και φάουλ του Λεν για τη Ρεάλ, έφυγε η μπάλα από τον Χεζόνια και έφθασε κατά τύχη στο σέντερ της Ρεάλ

21:57 | 03.02.2026

32-37 εύστοχος και στη βολή ο Αμερικανός

21:57 | 03.02.2026

31-37 με τον Τι Τζέι Σορτς να πετυχαίνει καλάθι και φάουλ

21:57 | 03.02.2026

29-37 με τον Καμπάτσο

21:55 | 03.02.2026
2,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:55 | 03.02.2026

29-35 με τον Σλούκα ξανά ο Παναθηναϊκός

21:54 | 03.02.2026

27-35 με κάρφωμα του Ταβάρες

21:53 | 03.02.2026

Άστοχος στη βολή ο αρχηγός του Παναθηναϊκού

21:52 | 03.02.2026

27-33 με νέο καλάθι και φάουλ του Σλούκα που ξεσηκώνει το ΟΑΚΑ!

21:50 | 03.02.2026

25-33 με τον Γκραντ στον αιφνιδιασμό

21:50 | 03.02.2026

23-33 με τον Γκραντ για τον Παναθηναϊκό

21:49 | 03.02.2026

0/2 βολές του Γκαρούμπα για τη Ρεάλ

21:46 | 03.02.2026
5,5 λεπτά
για το ημίχρονο
21:45 | 03.02.2026

21-33 με τον Μήτογλου από ασίστ του Σορτς

21:45 | 03.02.2026

19-33 με 3/3 βολές από τον Πρόσιντα

21:43 | 03.02.2026

Τραγικό φάουλ του Οσμάν, έδωσε τρεις βολές στη Ρεάλ

21:42 | 03.02.2026

19-30 με τον Λάιλς από κοντά

21:38 | 03.02.2026

19-28 με τρίποντο του Σλούκα μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:37 | 03.02.2026

Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης να "ζεσταθεί" από το τρίποντο, ενώ ο ίδιος δεν είχε... ιδέες στη δική του επίθεση, με αποτέλεσμα το 26-16 εναντίον του στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα.

21:36 | 03.02.2026
Τέλος πρώτου 10λέπτου: Παναθηναϊκός - Ρεάλ 16-26
21:36 | 03.02.2026

16-26 με καλάθι και φάουλ του Σλούκα που ευστόχησε και στη βολή

21:35 | 03.02.2026

13-26 με τον Φελίζ για τη Ρεάλ

21:34 | 03.02.2026

13-24 με βολές του Οσμάν ξεκολλάει ο Παναθηναϊκός

21:33 | 03.02.2026

11-24 με κάρφωμα του Γκαρούμπα στον αιφνιδιασμό

21:32 | 03.02.2026
1,5 λεπτό
για το 10λεπτο
21:32 | 03.02.2026

Νέο λάθος στην επίθεση του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει κολλήσει στους 11 πόντους

21:31 | 03.02.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει επικεντρωθεί στην άμυνα του Ταβάρες και οι υπόλοιποι παίκτες της Ρεάλ σουτάρουν ελεύθερα τρίποντα

21:30 | 03.02.2026

11-22 με τρίποντο του Αλμπάλδε

21:28 | 03.02.2026

11-19 με τρίποντο του Καμπάτσο

21:28 | 03.02.2026
Τάιμ άουτ
21:27 | 03.02.2026

11-16 με τον Αλμπάλδε για τη Ρεάλ

21:27 | 03.02.2026

11-14 με τρίποντο του Χουάντσο

21:26 | 03.02.2026

8-14 με τον Χεζόνια να έχει 8 πόντους

21:24 | 03.02.2026
Δεν δίνουν βολές οι διαιτητές!
21:23 | 03.02.2026

Challenge του Αταμάν για τρεις βολές στον Σορτς

21:22 | 03.02.2026

8-12 με τον Σορτς να έχει 6 πόντους για τον Παναθηναϊκό

21:22 | 03.02.2026

Η Ρεάλ έχει 12 πόντους με 4 τρίποντα στο ξεκίνημα του αγώνα

21:21 | 03.02.2026
Εικόνες από την κερκίδα του T-Center
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΡΕΑΛ (ΜΑΡΚΟΣ ΧΟΥΖΟΥΡΗΣ / EUROKINISSI)
21:20 | 03.02.2026
EUROLEAGUE 2025-2026 / ΠΑΟ - ΡΕΑΛ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
21:19 | 03.02.2026

6-12 με τρίποντο του Αλμπάλδε

21:19 | 03.02.2026

6-9 με τον Σορτς και πάλι ο Παναθηναϊκός

21:18 | 03.02.2026

4-9 με τρίποντο του Οκέκε

21:18 | 03.02.2026

4-6 με τον Σορτς μειώνει ο Παναθηναϊκός

21:17 | 03.02.2026

2-6 με 2/2 τρίποντα του Χεζόνια

21:17 | 03.02.2026

2-3 με τον Οσμάν το πρώτο καλάθι του Παναθηναϊκού

21:16 | 03.02.2026

0-3 με τρίποντο του Χεζόνια

21:15 | 03.02.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
21:15 | 03.02.2026

Όλα έτοιμα για το τζάμπολ του αγώνα

21:14 | 03.02.2026
Η πεντάδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Γκραντ, Οσμάν, Χουάντσο και Φαρίντ

21:13 | 03.02.2026
Η πεντάδα της Ρεάλ Μαδρίτης

Καμπάτσο, Αλμπάλδε, Χεζόνια, Οκέκε και Ταβάρες

21:11 | 03.02.2026

Ο Αταμάν αποθεώθηκε πάντως από τον κόσμο κατά την είσοδό του στο παρκέ

21:10 | 03.02.2026

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Μπελόσεβιτς, Γιόβτσιτς, Ζαμοϊσκί 

21:10 | 03.02.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει πλέον ρεκόρ 15-10 στην κατάταξη της Euroleague, με τη Ρεάλ Μαδρίτης οριακά πάνω του με 16-9

21:09 | 03.02.2026
Η 12άδα του Παναθηναϊκού

Σορτς, Καλαϊτζάκης, Οσμάν, Χολμς, Σλούκας, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Τολιόπουλος, Φαρίντ, Σαμοντούροβ, Χουάντσο, Μήτογλου

21:07 | 03.02.2026

Η νίκη επί της Ρεάλ Μαδρίτης είναι έτσι αναγκαία και μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα στον Παναθηναϊκό

21:07 | 03.02.2026
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
«Απασφάλισε» ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Παίκτες και προπονητές είστε ξεφτιλισμένοι, να παραιτηθείτε όλοι»
«Βολές» κατά πάντων στον Παναθηναϊκό από τον ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ
21:04 | 03.02.2026

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από νίκη στη Euroleague, αλλά η ήττα από τον Άρη στην GBL έχει προκαλέσει εσωστρέφεια στην ομάδα

21:02 | 03.02.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Παναθηναϊκός - Ρεάλ Μαδρίτης για την 26η αγωνιστική της Euroleague

21:01 | 03.02.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
