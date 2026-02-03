Παναθηναϊκός – Ρεάλ Μαδρίτης 82-81 Τελικό: Ο Γκραντ του χάρισε τη νίκη στο «θρίλερ» του Telekom Center

Ο Παναθηναϊκός επέτρεψε στη Ρεάλ Μαδρίτης να "ζεσταθεί" από το τρίποντο, ενώ ο ίδιος δεν είχε... ιδέες στη δική του επίθεση, με αποτέλεσμα το 26-16 εναντίον του στο πρώτο 10λεπτο του αγώνα.