Ξέσπασμα Αταμάν κατά της EuroLeague: Αυτό που ζούμε δεν είναι μπάσκετ

Ο Εργκίν Αταμάν αναφέρθηκε στις προσβολές των οπαδών της Μακάμπι Τελ Αβίβ και στην αδυναμία της Euroleague να προστατέψει το ίδιο της το προϊόν.

Μετά το τέλος του αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι στο Τελ Αβίβ, ο Εργκίν Αταμάν ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου, μιλώντας για την απαράδεκτη συμπεριφορά των Ισραηλινών οπαδών προς το πρόσωπό του.

“Αν έρθεις σε ένα γήπεδο να κάνεις τη δουλειά σου και 10 χιλιάδες άτομα σε περιμένουν, να έρχονται στα αποδυτήρια, και σε όλη τη διάρκεια του ματς να σε προσβάλλουν και κανείς να μη λέει τίποτα, αυτό δεν είναι μπάσκετ”, δήλωσε μεταξύ άλλων.

“Παίξαμε πολύ καλή άμυνα και είχαμε πολλές ευκαιρίες να κερδίσουμε το παιχνίδι αλλά στο τελευταίο δεκάλεπτο επιχειρήσαμε 9 τρίποντα και βάλαμε το ένα, αυτό είναι για το μπασκετικό κομμάτι.

Από την άλλη πλευρά συγκρίνουμε το ΝΒΑ με τη EuroLeague και λέμε συνεχώς πως η EuroLeague είναι η καλύτερη διοργάνωση στον κόσμο και στην Ευρώπη αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ. Αν έρθεις σε ένα γήπεδο να κάνεις τη δουλειά σου και 10 χιλιάδες άτομα σε περιμένουν, να έρχονται στα αποδυτήρια, και σε όλη τη διάρκεια του ματς να σε προσβάλλουν και κανείς να μη λέει τίποτα, αυτό δεν είναι μπάσκετ. Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο στο ΝΒΑ. Δεν θα ξανά συγκρίνω τη EuroLeague με το ΝΒΑ, αλλά αυτό δεν είναι μπάσκετ.

Απλά κάνω τη δουλειά μου, είμαι περήφανος που με την ομάδα μου κερδίσαμε στο παρελθόν τη Μακάμπι στα πλέι οφ και πήγαμε στο Final Four και κατακτήσαμε τον τίτλο, αυτό είναι το μόνο που κάνω. Αν πιστεύετε πως είναι φυσιολογική η κατάσταση να με προσβάλλουν συνεχώς και παντού 10 χιλιάδες άτομα χωρίς κανείς να κάνει κάτι ούτε οι διαιτητές ούτε οι κομισάριοι, συνεχίστε κατά αυτόν τον τρόπο”, τόνισε ο Εργκίν Αταμάν.