Ξέσπασμα Κώστα Παπανικολάου και στήριξη στην Εθνική ποδοσφαίρου: Είδα πολλούς να μειώνουν τα παιδιά, πρέπει να αλλάξουμε τσιπάκι

Ο Κώστας Παπανικολάου μίλησε αμέσως μετά την πρόκριση της Ελλάδας επί της Λιθουανίας, επανέλαβε την ατάκα “δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ακόμα” του Γιάννη Αντετοκούνμπο και έκανε μια κατάθεση ψυχής, αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε η εθνική ποδοσφαίρου, μετά την ήττα της από τη Δανία με 3-0 στο Φάληρο.

Ο Κώστας Παπανικολάου αναφέρθηκε στα αρνητικά σχόλια που υπήρχαν στα social media για την εθνική ποδοσφαίρου -λίγα 24ωρα μετά το θρίαμβο επί της Λευκορωσίας-, λέγοντας ότι πρέπει σαν λαός να αλλάξουμε σε αυτό.

Τα όσα δήλωσε ο Κώστας Παπανικολάου μετά το ματς:

“Σαφέστατα. Το θέλαμε πάρα πολύ. Είμαστε στα ημιτελικά, αλλά δεν έχουμε κερδίσει κάτι ακόμα. Δεν έχουμε καταφέρει κάτι ακόμα. Δώσαμε στον εαυτό μας μια ευκαιρία για διάκριση. Το όνειρο είναι μπροστά να το κυνηγήσουμε“.

Για το ότι κάθε καλοκαίρι υπήρχε απογοήτευση αλλά τώρα είμαστε στα ημιτελικά:

Ευλογημένοι που το ζήσαμε δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο. Επειδή είναι μετά από νίκη είναι ευκαιρία να πω το εξής.

Χθες το βράδυ παρακολουθώντας το ποδόσφαιρο, το ματς της Εθνικής μας. Μετά στα social media είδα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ανθρώπους, να μειώνουν τα παιδιά και την προσπάθεια αυτών των παιδιών. Μια νέα γενιά πολύ ελπιδοφόρα που το ποδόσφαιρό μας ίσως δεν έχει ξαναδεί. Πέραν όλων αυτών, εκπροσωπούν την Ελλάδα.

Το στενάχωρο είναι ότι δεν βλέπω νεαρά παιδιά να κάνουν αυτά τα σχόλια που είναι το συνηθισμένο, αλλά μεγάλους σε ηλικία να κρίνουν παίκτες νεαρούς 22,23ή 24, αλλά και μεγαλύτερους παίκτες με μια πορεία στο ποδόσφαιρο. Στο τέλος της ημέρας παλεύουν για τη χώρα μας.

Όλοι οι γονείς λέμε ότι θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν άνθρωποι στην κοινωνία σωστοί και χρήσιμοι. Όταν εμείς δίνουμε αυτά τα παραδείγματα πως περιμένουμε τα παιδιά να γίνουν έτσι. Έγινε στον αθλητισμό αλλά δυστυχώς είναι μικρογραφία του πώς είμαστε σαν λαός. Πρέπει να αλλάξει αυτό το τσιπάκι. Να βλέπουμε το θετικό, όχι το αρνητικό, την τοξικότητα και τα άσχημα“.