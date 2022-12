Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τον ενθουσιασμό του αλλά και τα νεύρα του στα αποδυτήρια, μετά την κατάκτηση του Μουντιάλ από την Αργεντινή.

Ο Ροντρίγκο Ντε Πολ άκουσε σκληρή κριτική σε όλη τη διάρκεια του Μουντιάλ στο Κατάρ. Ο Αργεντινός μέσος έδωσε απαντήσεις στο γήπεδο και δικαιώθηκε με την κατάκτηση του τροπαίου, ωστόσο θέλησε να δώσει και μία… απάντηση εκτός γηπέδου.

Ο ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης βρισκόταν δίπλα από τον Νικολάς Οταμέντι που έκανε live στο TikTok και δεν… κρατήθηκε.

“Μπήκαμε για πάντα στην ιστορία. Όποιος με αμφισβήτησε, να μου πάρει π…”, είπε αναφερόμενος στην κριτική που δέχθηκε για την ήττα στην πρεμιέρα από τη Σαουδική Αραβία.

De Paul referring to his criticism towards him after Saudi game: “We are in the history forever. Whoever doubted me, s*ck my dick” pic.twitter.com/8aaYdaVfUu