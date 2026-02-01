Αθλητικά

Ξέσπασμα Παυλίδη σε Μυριοκεφαλιτάκη: «Ένα μήνα τι σου λέω, θες να με τρελάνεις»

Τα... έχωσε στην παίκτρια του ο ομοσπονδιακός τεχνικός
O Χάρης Παυλίδης δίνει οδηγίες
O Χάρης Παυλίδης δίνει οδηγίες

Ο Χάρης Παυλίδης είχε πολλά παράπονα από τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής πόλο των γυναικών με την Κροατία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αφορμή στάθηκε μία φάση, στην οποία η φουνταριστή της Εθνικής πόλο γυναικών βρέθηκε ολομόναχη μπροστά στο τέρμα, όμως αντί να τελειώσει τη φάση με σουτ, επέλεξε την πάσα, χάνοντας μια σίγουρη ευκαιρία για γκολ. Ο Χάρης Παυλίδης πήρε τάιμ άουτ και ξέσπασε.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ήταν έξαλλος με τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και της τα… έψαλλε. 

Της ζήτησε άμεσα περισσότερη αποφασιστικότητα και καθαρές επιλογές στην επίθεση, φωνάζοντας μεταξύ άλλων:  «Ένα μήνα τι σου λέω, θες να με τρελάνεις”.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
121
88
71
44
41
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo