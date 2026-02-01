Ξέσπασμα Παυλίδη σε Μυριοκεφαλιτάκη: «Ένα μήνα τι σου λέω, θες να με τρελάνεις»

Ο Χάρης Παυλίδης είχε πολλά παράπονα από τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη κατά τη διάρκεια του αγώνα της Εθνικής πόλο των γυναικών με την Κροατία για το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα.

Αφορμή στάθηκε μία φάση, στην οποία η φουνταριστή της Εθνικής πόλο γυναικών βρέθηκε ολομόναχη μπροστά στο τέρμα, όμως αντί να τελειώσει τη φάση με σουτ, επέλεξε την πάσα, χάνοντας μια σίγουρη ευκαιρία για γκολ. Ο Χάρης Παυλίδης πήρε τάιμ άουτ και ξέσπασε.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής ήταν έξαλλος με τη Μαρία Μυριοκεφαλιτάκη και της τα… έψαλλε.

Της ζήτησε άμεσα περισσότερη αποφασιστικότητα και καθαρές επιλογές στην επίθεση, φωνάζοντας μεταξύ άλλων: «Ένα μήνα τι σου λέω, θες να με τρελάνεις”.