Ξέσπασμα Σπανούλη: Δεν έχουμε ούτε καν 13 παίκτες, είχαμε τον Τζόσεφ και δεν ξέρει κανείς τι συνέβη και έφυγε

Ιδιαίτερα απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Βασίλης Σπανούλης, μετά την αναπάντεχη εντός έδρας ήττα της Μονακό από τη Βίρτους Μπολόνια για την Euroleague.

Ο προπονητής της Μονακό, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει οικονομικά ο σύλλογος, ξεσπώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά την τρίτη σερί ήττα των Μονεγάσκων στην Euroleague.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

“Νομίζω ότι ξεκινήσαμε καλά, ήμασταν δέκα πόντους μπροστά. Από εκεί και πέρα σταματήσαμε να παίζουμε, ήμασταν αργοί, δεν ήμασταν φίσικαλ. Δεν παίξαμε καλά… και συνέβη αυτό που συνέβη. Αν παίζαμε κανονικό μπάσκετ θα ήμασταν 8-10 πόντους μπροστά, αλλά όλα μπορούν να συμβούν στην τελευταία κατοχή“, τόνισε αρχικά ο Βασίλης Σπανούλης και συνέχισε:

“Πρέπει να αντιδράσουμε, αλλά το πρόβλημα είναι ότι όλα αυτά που συμβαίνουν στη Μονακό και σίγουρα όλοι οι παίκτες τα διαβάζουν. Όλοι τώρα είναι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλοι διαβάζουν και για μένα δεν είναι εύκολο να εξηγώ συνέχεια τι συμβαίνει. Υπάρχει μια κατάσταση εδώ που πρέπει να λύσουν, όποιος πρέπει να τη λύσει, αλλά αυτό δεν είναι φυσιολογικό, να έχεις μόνο 12 παίκτες.

Υπάρχουν ομάδες με 17-18 παίκτες και εμείς δεν μπορούμε ούτε προπόνηση να κάνουμε. Δεν έχω μιλήσει ποτέ μέχρι τώρα και δεν μιλάω επειδή χάσαμε, αλλά δεν είναι εύκολο. Είμαι περήφανος για την ομάδα μου και τους παίκτες μου, αλλά δεν μπορώ να μείνω έξω από αυτό. Πρέπει να βρούμε μια λύση για να μην μας απασχολούν άλλα πράγματα εκτός από το μπάσκετ. Γιατί είναι προφανές ότι, σίγουρα, μας απασχολούν“.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, ο Έλληνας προπονητής αναφέρθηκε και στον Κόρεϊ Τζόσεφ, ο οποίος αποχώρησε και υπέγραψε στον Ολυμπιακό.

“Η δουλειά μου δεν είναι να μιλάω γι’ αυτό, η δουλειά μου είναι να προετοιμάζω την ομάδα για τους αγώνες. Αλλά σίγουρα, οι παίκτες διαβάζουν τα πάντα. Δεν είναι φυσιολογικό όλο αυτό. Είχαμε τον Κόρεϊ Τζόζεφ και κανείς δεν ξέρει τι συνέβη, έφυγε. Θέλαμε να ήμασταν τουλάχιστον 14, αλλά δεν είμαστε ούτε καν 13, επειδή ο Μακουντού έχει μείνει εκτός για δύο μήνες και δεν μπορεί να προπονηθεί.

Οι ίδιοι παίκτες παίζουν στο γαλλικό πρωτάθλημα, πού το βλέπετε αυτό; Πού το βλέπουμε αυτό στην Ευρώπη; Πουθενά. Πουθενά. Δεν είναι εύκολο να παίζουν για εννέα μήνες και να είναι σταθεροί και συγκεντρωμένοι“, τόνισε ο Σπανούλης.