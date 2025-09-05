Ξέσπασμα Σπανούλη για τη διαιτησία: Δεν μπορεί ο Ντόντσιτς να παίρνει 20-22 βολές και ο Αντετοκούνμπο να ικετεύει για να πάρει φάουλ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν έχει αντίπαλο κάτω από τα καλάθια στο Eurobasket. Ο Έλληνας σούπερ σταρ τελειώνει με άνεση σχεδόν όλες τις φάσεις και “κόβεται” μόνο με φάουλ.

Ωστόσο, οι διαιτητές δεν δείχνουν την ίδια ευαισθησία στα μαρκαρίσματα πάνω στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, όπως συμβαίνει με έναν άλλο σούπερ σταρ του Eurobasket, τον Σλοβένο Λούκα Ντόντσιτς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ρέφερι του αγώνα Ισπανία – Ελλάδα πήραν κάτω από τη βάση, αδικώντας σε πολλές φάσεις τη γαλανόλευκη και ειδικά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος έτρωγε… ξύλο σε κάθε φάση και δεν έπαιρνε ούτε τα μισά φάουλ.

Το γεγονός αυτό προκάλεσε την έκρηξη του Βασίλη Σπανούλη στη συνέντευξη Τύπου, με τον προπονητή της Εθνικής Ελλάδας να κάνει ειδική αναφορά στη διαιτητική αντιμετώπιση στον Έλληνα σούπερ σταρ.

“Ακόμα μία φορά βλέπω κόντρα στην Ισπανία διαφορά στις βολές. Πρέπει να δω ξανά το παιχνίδι. 37-19 οι βολές. Δε μπορεί ο Λούκα και άλλοι παίκτες να παίρνουν 20-22 βολές το παιχνίδι και ο Γιάννης κάθε φορά να ικετεύει να πάρει ένα φάουλ. Του έγινε αντιαθλητικό φάουλ τουλάχιστον δύο φορές και ξέρετε πρέπει να αντιμετωπίζονται όλοι με τα ίδια κριτήρια. Πρέπει να αντιμετωπίζουμε τον Λούκα, τον Γιόκιτς, τον Μάρκανεν, τον Γιάννη με τα ίδια κριτήρια.

Οι 12 βολές είναι λίγες για τον Γιάννη, θα μπορούσε να έχει άλλες 10 σίγουρα. Έχουμε μία ομάδα που σεβόμαστε όλους. Σέβομαι πολύ τον Σκαριόλο και την Εθνική Ισπανίας, που πέτυχαν εκπληκτικά πράγματα τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά πρέπει να είμαι τίμιος με τον εαυτό μου και το παιχνίδι και να πω την αλήθεια”, δήλωσε ο Βασίλης Σπανούλης.