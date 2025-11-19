Αθλητικά

Ξέσπασμα Ταρέμι: «Θέλουν να καταστρέψουν το ποδόσφαιρο στο Ιράν»

Η έκρηξη του Ιρανού επιθετικού του Ολυμπιακού για την κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ιράν
Ο Ταρεμί πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
Ο Ταρεμί πανηγυρίζει το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό (ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Μεχντί Ταρέμι αντέδρασε έντονα για την κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ιράν και αναρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος απώτερος σκοπός από την ομοσπονδία της χώρας.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, είχε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα μετά την ήττα του Ιράν από το Ουζμπεκιστάν σε τουρνουά που έγινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο πολύπειρος επιθετικός τα… έχωσε στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του για την κατάσταση των γηπέδων, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τα κίνητρά της.

«Από ψηλά, θέλουν να καταστρέψουν το ποδόσφαιρο στο Ιράν. Απλά δεν θέλουν να μαζευτούν 100.000 άνθρωποι σε ένα μέρος. Ποιο είναι το κίνητρο; Προσπαθείτε να σταματήσετε τους Ιρανούς από το να βρεθούν μαζί και τα κίνητρά σας δεν έχουν τίποτα να κάνουν με το ποδόσφαιρο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ταρέμι.

