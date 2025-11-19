Ξέσπασμα Ταρέμι: «Θέλουν να καταστρέψουν το ποδόσφαιρο στο Ιράν»

Ο Μεχντί Ταρέμι αντέδρασε έντονα για την κατάσταση των αθλητικών εγκαταστάσεων στο Ιράν και αναρωτήθηκε αν υπάρχει κάποιος απώτερος σκοπός από την ομοσπονδία της χώρας.

Ο ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Μεχντί Ταρέμι, είχε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα μετά την ήττα του Ιράν από το Ουζμπεκιστάν σε τουρνουά που έγινε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο πολύπειρος επιθετικός τα… έχωσε στην ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του για την κατάσταση των γηπέδων, αφήνοντας παράλληλα αιχμές για τα κίνητρά της.

“From the top, they’re trying to ruin football in Iran. They simply don’t want 100,000 people gathering in one place. What’s your motive? You’re trying to stop Iranians from coming together – and your motives have nothing to do with football.” – Mehdi Taremi pic.twitter.com/RvT0mbzVA8 — Persian Soccer (@prznsoccer) November 18, 2025

«Από ψηλά, θέλουν να καταστρέψουν το ποδόσφαιρο στο Ιράν. Απλά δεν θέλουν να μαζευτούν 100.000 άνθρωποι σε ένα μέρος. Ποιο είναι το κίνητρο; Προσπαθείτε να σταματήσετε τους Ιρανούς από το να βρεθούν μαζί και τα κίνητρά σας δεν έχουν τίποτα να κάνουν με το ποδόσφαιρο», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Ταρέμι.