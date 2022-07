Απίστευτες εικόνες από το φιλικό παιχνίδι της Λεβάντε με τη Γουλβς, με τους παίκτες των δύο ομάδων να πιάνονται στα χέρια και να προκαλούν μπάχαλο μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Όλα ξεκίνησαν από μία αψιμαχία ανάμεσα σε Μοσκέρα και Μπάρντι, που κλιμακώθηκε γρήγορα και οδήγησε σε ντου από τους πάγκους και ξύλο μεταξύ παικτών.

Ο διαιτητής απέβαλε αμφότερους και το παιχνίδι συνεχίστηκε μετά από κάποια λεπτά, αλλά υπήρξε και νέα ένταση, με τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Ποντένσε να είναι έξαλλος από ένα μαρκάρισμα αντιπάλου και να χρειάζεται την παρέμβαση των συμπαικτών του για να ηρεμήσει, προκαλώντας νέα διακοπή στο ματς. Τελικά ηρέμησε στο δρόμο προς τα αποδυτήρια, αφού αποβλήθηκε και αυτός από τη -φιλική θυμίζουμε- αναμέτρηση.

This is crazy. Daniel Podence has been sent off now. He clashed with a Levante defender and it all kicked off again. #wwfc pic.twitter.com/iCNXmoIm7K