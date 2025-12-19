«Κτήνος» ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Πόζαρε μόνο με το εσώρουχο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο οδεύει προς τα 41, ωστόσο συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, έχοντας, μάλιστα, ένα σώμα που θα ζήλευε και ένας 20αρης.

Δύο μήνες πριν κλείσει τα 41, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει σε τρομερή φόρμα και φροντίζει συχνά πυκνά να επιδεικνύει το σώμα του στα social media.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πόζαρε μόνο με το εσώρουχο, δείχνοντας το καλογυμνασμένο του σώμα.

«Μετά τη σάουνα», ήταν η λεζάντα που έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος προετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2026.