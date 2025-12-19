«Κτήνος» ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Πόζαρε μόνο με το εσώρουχο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο οδεύει προς τα 41, ωστόσο συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, έχοντας, μάλιστα, ένα σώμα που θα ζήλευε και ένας 20αρης.
Δύο μήνες πριν κλείσει τα 41, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει σε τρομερή φόρμα και φροντίζει συχνά πυκνά να επιδεικνύει το σώμα του στα social media.
Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πόζαρε μόνο με το εσώρουχο, δείχνοντας το καλογυμνασμένο του σώμα.
After sauna pic.twitter.com/Cx9iBWoPla— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 19, 2025
«Μετά τη σάουνα», ήταν η λεζάντα που έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος προετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2026.