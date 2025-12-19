Αθλητικά

«Κτήνος» ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Πόζαρε μόνο με το εσώρουχο

"Φέτες" ο CR7
«Κτήνος» ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Πόζαρε μόνο με το εσώρουχο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο οδεύει προς τα 41, ωστόσο συνεχίζει να παίζει ποδόσφαιρο σε υψηλό επίπεδο, έχοντας, μάλιστα, ένα σώμα που θα ζήλευε και ένας 20αρης.

Δύο μήνες πριν κλείσει τα 41, ο Κριστιάνο Ρονάλντο παραμένει σε τρομερή φόρμα και φροντίζει συχνά πυκνά να επιδεικνύει το σώμα του στα social media.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ πόζαρε μόνο με το εσώρουχο, δείχνοντας το καλογυμνασμένο του σώμα.

«Μετά τη σάουνα», ήταν η λεζάντα που έβαλε ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος προετοιμάζεται για το Μουντιάλ 2026.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
356
113
98
83
83
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo