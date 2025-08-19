Κύπελλο Ελλάδας: Ανατροπή και πρόκριση για ΑΕΛ στην Καλαμάτα – Στα πέναλτι Κηφισιά, Αιγάλεω και Καβάλα

Δυο προκρίσεις στην κανονική διάρκεια των αγώνων -για ΑΕΛ και Βόλο- αλλά και τρεις στη διαδικασία των πέναλτι -για Κηφισιά, Αιγάλεω και Καβάλα- περιελάβανε το “μενού” των αγώνων της Τρίτης (19.08.2025) για την πρώτη φάση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Η Καβάλα “σόκαρε” τον Πανσερραϊκό ισοφαρίζοντας σε 1-1 στις καθυστερήσεις και παίρνοντας έπειτα την πρόκριση με 5-4 στη διαδικασία των πέναλτι, όντας η μοναδική ομάδα Super League 2 μέχρι στιγμής που πέρασε αντίπαλο πρώτης κατηγορίας στα φετινά προκριματικά.

Σασπένς είχαμε και στο ματς στην Καρδίτσα, όπου η Αναγέννηση προηγήθηκε κόντρα στην Κηφισιά, με τον Αντρέα Τετέι όμως να ισοφαρίζει στο τελικό 1-1 και τον Βασίλη Ξενόπουλο να πιάνει τρία πέναλτι, στέλνοντας την ομάδα των βορείων προαστίων στη League Phase.

Το Αιγάλεω πήρε σπουδαίο αποτέλεσμα στα πέναλτι με σκορ 6-5 κόντρα στον Παναργειακό, παρόλο που ισοφαρίστηκε σε 1-1 από τους φιλοξενούμενους στις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας.

Εύκολη πρόκριση πήρε ο Βόλος, που πέρασε με σκορ 4-0 από τους Ζωσιμάδες κόντρα στον ΠΑΣ των 11+1 παικτών από 22 ετών και κάτω! Τέλος, στο πιο “λαμπερό’ ματς της ημέρας, η ΑΕΛ νίκησε με ανατροπή τη Μαύρη Θύελλα στην Καλαμάτα (1-2) και κατάφερε να πάρει την πρόκριση, στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, σημειώνοντας και τα δυο της τέρματα στο δεύτερο ημίχρονο.

Θυμίζουμε ότι στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα συμμετάσχουν οι 11 ομάδες που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη διαδικασία του πρώτου γύρου, η Ηλιούπολη που προκρίθηκε άνευ αγώνος από την κλήρωση του προκριματικού γύρου και οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ΟΦΗ).

Το πρόγραμμα των αγώνων της Α΄ φάσης του Κυπέλλου

Δευτέρα 18.08.2025

Μακεδονικός – Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη 19.08.2025

ΠΑΣ Γιάννινα – Βόλος 0-4

Καλαμάτα – ΑΕΛ 1-2

Αναγέννηση Καρδίτσας – Κηφισιά 1-1 (2-3 στα πεν.)

Αιγάλεω – Παναργειακός 1-1 (6-5 στα πεν.)

Καβάλα – Πανσερραϊκός 1-1 (5-4 στα πεν.)

Τετάρτη 20.08.2025

17:00 Καμπανιακός-Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος-ΠΟΤ Ηρακλής

17:00 Χανιά-Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης