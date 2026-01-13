Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Κατευθείαν στα πέναλτι θα οδηγηθούν οι προημιτελικοί που δεν θα έχουν νικητή στα 90 λεπτά

Το Κύπελλο Ελλάδας Betsson βρίσκεται στην προημιτελική φάση, με οκτώ ομάδες να διεκδικούν την Τετάρτη (14/1/2025) την πρόκριση στα ημιτελικά.

Τα ζευγάρια στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson είναι εξαιρετικά αμφίρροπα, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό να φιλοξενεί τον Άρη, την ΑΕΚ να έχει θεωρητικά το πιο εύκολο έργο από τους μεγάλους κόντρα στον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον εντυπωσιακό Λεβαδειακό να υποδέχεται την Κηφισιά.

Οι κανόνες στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson έχουν αλλάξει και από φέτος οι προημιτελικοί είναι μονοί αγώνες. Οι τέσσερις νικητές των ζευγαριών θα πάρουν απευθείας τα εισιτήρια για τα ημιτελικά.

Μεγάλη αλλαγή υπάρχει στον τρόπο που θα κρίνονται τα παιχνίδια, μιας και περίπτωση ισοπαλίας, οι δύο ομάδες θα οδηγούνται κατευθείαν στα πέναλτι, χωρίς να υπάρχει παράταση.

Για παράδειγμα αν το ντέρμπι Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ λήξει ισόπαλο, μετά το τέλος του 90λεπτου οι δύο ομάδες θα λύσουν κατευθείαν τις διαφορές τους στα πέναλτι.

Αυτό ισχύει μόνο στα προημιτελικά, καθώς οι ημιτελικοί είναι διπλοί αγώνες και εκεί θα υπάρχει και η παράταση.

Οι προημιτελικοί (14/1)

1ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά (15:00)

2ος προημιτελικός: ΑΕΚ – ΟΦΗ (17:00)

3ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (18:30)

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Άρης (20:30)

Οι ημιτελικοί

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός – Άρης

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά Vs ΑΕΚ – ΟΦΗ

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Προημιτελικά: 14 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου