Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Μάχες για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους «8» του θεσμού
Ο Μεϊτέ κόντρα στον Ατρόμητο
Ο Μεϊτέ κόντρα στον Ατρόμητο/(KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στην Τούμπα με στόχο την πρόκριση στην οκτάδα του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, που θα δημιουργήσει ένα μεγάλο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό, ενώ ο Άρης παίζει με τον Παναιτωλικό στη Θεσσαλονίκη, με τον νικητή να πέφτει πάνω στον Παναθηναϊκό.

Ο Βόλος υποδέχεται την Κηφισιά στην ενδιάμεση φάση του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson Όποιος νικήσει θα αντιμετωπίσει το Λεβαδειακό εκτός έδρας. Το πρόγραμμα της ενδιάμεσης φάσης ολοκληρώνεται αύριο (07/01/26) με το παιχνίδι ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης, με την ΑΕΚ να περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα προημητελικά.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι αν σε κάποιο από τα παιχνίδια δεν υπάρχει νικητής, δεν θα υπάρχει ημίωρη παράταση, αλλά η πρόκριση θα κριθεί στη διαδικασία των πέναλτι. Το ίδιο θα συμβεί και στα προημιτελικά. 

Το πρόγραμμα της ενδιάμεσης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Τρίτη 06/01

15:00 Άρης – Παναιτωλικός

17:30 Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά

20:00 HD ΠΑΟΚ – Ατρόμητος

Τετάρτη 07/01

17:00 ΟΦΗ – Αστέρας Τρίπολης

Τα ζευγάρια στα προημιτελικά

1ος προημιτελικός: Ολυμπιακός – Νικητής ΠΑΟΚ / Ατρόμητος

2ος προημιτελικός: Λεβαδειακός – Νικητής Βόλος / Κηφισιά

3ος προημιτελικός: ΑΕΚ – Νικητής ΟΦΗ / Αστέρας Τρίπολης

4ος προημιτελικός: Παναθηναϊκός – Νικητής Άρης / Παναιτωλικός

