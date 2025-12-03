Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Ο μεσημεριανός Ολυμπιακός, το Άρης – ΠΑΟΚ και οι «μάχες» ΑΕΚ και Παναθηναϊκού

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson μπαίνει στην πιο κρίσιμη καμπή της με τη διεξαγωγή της 4ης αγωνιστικής. Ιστορικό ματς στην Ερμούπολη, με την Ελλάς Σύρου να υποδέχεται τον νταμπλούχο Ολυμπιακό, με την αναμέτρηση να γίνεται… καταμεσήμερο (13:00). Οι νησιώτες έχουν ελπίδες για να συνεχίσουν στα «νοκ άουτ», ενώ οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούν το απόλυτο και την τετράδα.

Το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ανάμεσα σε Άρη και ΠΑΟΚ, κλέβει την… παράσταση της αγωνιστικής στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson. Οι δυο ομάδεςς διασταυρώνουν τα ξίφη τους στο «Κλεάνθης Βικελίδης», λίγες ημέρες πριν τη μεταξύ τους αναμέτρηση για τη Super League (07.12.2025, 19:30). Οι «κίτρινοι» έχουν το απόλυτο στο Κύπελλο και θέλουν τουλάχιστον την ισοπαλία για να είναι εντός πρώτης τετράδας, τη στιγμή που οι «ασπρόμαυροι», έχοντας ηττηθεί στη Λιβαδειά, χρειάζονται το «τρίποντο».

Στην OPAP Arena κοντράρονται ΑΕΚ και ΟΦΗ που έχουν κάνει το 3/3 μέχρι στιγμής κι ο νικητής θα είναι σίγουρα στην τετράδα και στην επόμενη φάση. Η Ένωση έκανε τρεις σπουδαίες νίκες την περασμένη εβδομάδα, με τελευταία στην έδρα του Παναθηναϊκού, την ώρα που οι Κρητικοί μάλλον έχουν το θεσμό – στον οποίο πέρυσι έφτασαν ως τον τελικό – ως τελευταία λύση για να κάνουν κάτι καλό σε αυτή τη χρονιά, μετά την κάκιστη πορεία στο πρωτάθλημα.

Επίσης, ο Παναθηναϊκός περιμένει στη Λεωφόρο την Κηφισιά και θέλει να… γιατρέψει τις πληγές που του άφησε η ήττα από την ΑΕΚ. Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο ήδη έκανε μία «κηδεία» στους «πράσινους» τη φετινή σεζόν -στο ματς πρωταθλήματος, στο Πανθεσσαλικό- και θέλει θετικό αποτέλεσμα για όσο το δυνατόν ψηλότερη κατάταξη στο Κύπελλο.

Θυμίζουμε ότι η συγκεκριμένη αγωνιστική της League Phase είναι ουσιαστικά η τελευταία πλήρης στροφή της φάσης, αφού η 5η θα αφορά αποκλειστικά τα εξ αναβολής παιχνίδια των Ολυμπιακού, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού, λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων. Έτσι, η δράση των ημερών αυτών αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό τις ισορροπίες και την εικόνα των ομίλων.

Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής της League Phase

Τρίτη 2 Δεκεμβρίου

Βόλος-Αιγάλεω 6-0

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου

13:00 Ελλάς Σύρου-Ολυμπιακός

15:00 Μαρκό-Λεβαδειακός

15:00 Athens Kallithea-Καβάλα

16:00 ΑΕΛ-Ατρόμητος Αθηνών

17:00 Αστέρας Τρίπολης-Ηλιούπολη

17:30 ΑΕΚ-ΟΦΗ

19:30 Παναθηναϊκός-Κηφισιά

21:30 Άρης-ΠΑΟΚ

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

17:00 Ηρακλής-Παναιτωλικός

Η βαθμολογία

1. ΟΦΗ 9 (7-1)

2. Λεβαδειακός 9 (7-2)

3. Άρης 9 (5-1)

4. ΑΕΚ 9 (4-1)

—————————–

5. Βόλος 7 (10-7) **

6. Ολυμπιακός 6 (7-1) *

7. Παναθηναϊκός 6 (3-1) *

8. Κηφισιά 5 (4-3)

9. Ατρόμητος 4 (6-5)

10.Παναιτωλικός 3 (5-4)

11. ΠΑΟΚ 3 (5-5) *

12. Ηρακλής 3 (2-3) *

—————————–

13. Ελλάς Σύρου 3 (6-8

14. Μαρκό 1 (2-3) *

15. Αστέρας AKTOR 1 (2-4)

16. Καβάλα 1 (1-4) *

17. ΑΕΛ Novibet 1 (3-4)

18. Athens Kallithea 0 (1-4)

19. Ηλιούπολη 0 (1-5)

20. Αιγάλεω 0 (1-7)**



*Ματς λιγότερο

** Ματς περισσότερο

Το σύστημα διεξαγωγής

Στη League Phase κάθε σύλλογος θα δώσει 4 αναμετρήσεις, δύο εντός έδρας και δύο εκτός έδρας με τους τέσσερις αντιπάλους να προέρχονται από τα υπόλοιπα γκρουπ δυναμικότητας, ενώ οι βαθμοί θα υπολογίζονται σε ενιαίο πίνακα, όπως γίνεται και στα Κύπελλα Ευρώπης, από την περσινή σεζόν.

Οι ομάδες που θα τερματίσουν στις πρώτες τέσσερις θέσεις θα πάρουν απ’ ευθείας την πρόκριση για τα προημιτελικά. Αυτές που θα βρεθούν από την 5η έως την 12η θέση θα δώσουν μονούς αγώνες play offs με τις ομάδες που τερμάτισαν πιο ψηλά στην ενιαία βαθμολογία να έχουν το πλεονέκτημα έδρας.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν με βάση την κατάταξη στη League Phase είναι τα ακόλουθα:

1ο ζευγάρι: 5ος με 12ο

2ο ζευγάρι: 6ος με 11ο

3ο ζευγάρι: 7ος με 10ο

4o ζευγάρι: 8ος με 9ο

Στους προημιτελικούς συμμετέχουν 8 ομάδες: οι νικητές των ζευγαριών της φάσης των play offs και οι ομάδες που κατέλαβαν τις θέσεις από 1 έως 4 της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase.

Τα τέσσερα ζευγάρια των προημιτελικών που θα προκύψουν, είναι τα ακόλουθα:

1ος προημιτελικός: ο 1ος της βαθμολογικής κατάταξης της League Phase με τον νικητή του 4ου ζευγαριού (8ος με 9ο).

2ος προημιτελικός: Ο 2ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 3ου ζευγαριού (7ος με 10ο).

3ος προημιτελικός: Ο 3ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 2ου ζευγαριού (6ος με 11ο).

4ος προημιτελικός αγώνας: Ο 4ος της βαθμολογικής κατάταξης στη League Phase με τον νικητή του 1ου ζευγαριού (5ος με 12ο).

Οι αγώνες θα είναι μονοί και γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που βρίσκεται πιο ψηλά στη βαθμολογική κατάταξη της League Phase, εν προκειμένω ο 1ος, ο 2ος, ο 3ος και ο 4ος.

Ημιτελικοί

Στους ημιτελικούς συμμετέχουν οι νικητές των ζευγαριών των προημιτελικών.

Τα ζευγάρια που θα προκύψουν στους δύο ημιτελικούς είναι τα ακόλουθα:

1ος ημιτελικός: ο νικητής του 1ου προημιτελικού με τον νικητή του 4ου προημιτελικού.

2ος ημιτελικός: ο νικητής του 2ου προημιτελικού με τον νικητή του 3ου προημιτελικού.

Οι αγώνες θα είναι διπλοί και οι δεύτεροι αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων που προκρίθηκαν από τον 1ο και 2ο προημιτελικό αγώνα, στον οποίον συμμετείχαν η 1η και η 2η ομάδα του πίνακα κατάταξης της League Phase. Δεν (υπερ)ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Τελικός

Ο Τελικός του Κυπέλλου Ελλάδας θα διεξαχθεί μεταξύ των νικητών του 1ου και του 2ου ημιτελικού. Τυπικά γηπεδούχος θα είναι η ομάδα που θα προκύψει από τον 1ο ημιτελικό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ.