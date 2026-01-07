Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης την ερχόμενη Τετάρτη, το πρόγραμμα των προημιτελικών

Θυμίζουμε ότι οι αγώνες είναι μονοί και σε περίπτωση ισοπαλίας στο 90λεπτο, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ
ΦΩΤΟ ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τα τέσσερα ματς να διεξάγονται την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Όλοι οι αγώνες είναι μονοί και, σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι, χωρίς να προηγηθεί παράταση.

H ΕΠΟ έκανε γνωστό το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson. Η αυλαία ανοίγει στις 15:00 με το Λεβαδειακός – Κηφισιά, ενώ στις 17:00 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ.

Θα ακολουθήσουν τα δυο μεγάλα ντέρμπι των προημιτελικών. Στις 18:30 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 20:30 το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το Παναθηναϊκός – Άρης.

Το πρόγραμμα της φάσης των “8” (Τετάρτη 14 Ιανουαρίου):

15:00: Λεβαδειακός – Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ – ΟΦΗ

18:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός – Άρης

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Οι ημιτελικοί

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός – Άρης

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά Vs ΑΕΚ – ΟΦΗ

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Προημιτελικά: 14 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου

ΦΩΤΟ EUROKINISSI
