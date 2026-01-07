Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός – Άρης την ερχόμενη Τετάρτη, το πρόγραμμα των προημιτελικών

Οριστικοποιήθηκε το πρόγραμμα των προημιτελικών του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, με τα τέσσερα ματς να διεξάγονται την Τετάρτη 14 Ιανουαρίου. Όλοι οι αγώνες είναι μονοί και, σε περίπτωση ισοπαλίας, η πρόκριση θα κριθεί απευθείας στα πέναλτι, χωρίς να προηγηθεί παράταση.

H ΕΠΟ έκανε γνωστό το πρόγραμμα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας Bettson. Η αυλαία ανοίγει στις 15:00 με το Λεβαδειακός – Κηφισιά, ενώ στις 17:00 η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Θα ακολουθήσουν τα δυο μεγάλα ντέρμπι των προημιτελικών. Στις 18:30 ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εντός έδρας τον ΠΑΟΚ, ενώ στις 20:30 το αγωνιστικό πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με το Παναθηναϊκός – Άρης.

Το πρόγραμμα της φάσης των “8” (Τετάρτη 14 Ιανουαρίου):

15:00: Λεβαδειακός – Κηφισιά

17:00: ΑΕΚ – ΟΦΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

18:30: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

20:30: Παναθηναϊκός – Άρης

*Όλοι οι αγώνες θα μεταδοθούν τηλεοπτικά από την Cosmote TV.

Οι ημιτελικοί

1ος ημιτελικός: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ Vs Παναθηναϊκός – Άρης

2ος ημιτελικός: Λεβαδειακός – Κηφισιά Vs ΑΕΚ – ΟΦΗ

Το καλεντάρι του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson

Προημιτελικά: 14 Ιανουαρίου

Α’ Γύρος Ημιτελικά: 3-4-5 Φεβρουαρίου

Β’ Γύρος Ημιτελικά: 10-11-12 Φεβρουαρίου

Τελικός: 25 Απριλίου