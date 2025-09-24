Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Διπλασίασε τις νίκες του ο ΟΦΗ, ισόπαλοι Βόλος και Ατρόμητος

Ο ΟΦΗ έπιασε τον Άρη στην κορυφή της βαθμολογίας, κάνοντας το 2/2 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας
Ο ΟΦΗ αντιμετώπισε ακόμα μία ομάδα από το πρωτάθλημα της Super League 2 στο Κύπελλο Ελλάδας και έκανε το 2/2 στη League Phase, φιγουράροντας στην κορυφή της βαθμολογίας της League Phase.

Μπορεί στο πρωτάθλημα να μην έχει ξεκινήσει καλά, ωστόσο στο Κύπελλο τα πηγαίνει περίφημα. Ο λόγος για τον ΟΦΗ, ο οποίος επικράτησε εκτός έδρας της Athens Kallithea με 1-0, διπλασιάζοντας τις νίκες του στη διοργάνωση. Το γκολ που χάρισε τη νίκη στους Κρητικούς σημείωσε ο Σαλσίδο. 

Από την πλευρά της, η αθηναϊκή ομάδα υπέστη τη δεύτερη σερί ήττα της στο Κύπελλο, έχοντας ρίξει το μεγαλύτερο βάρος στο πρωτάθλημα της Super League 2.

“Μοιρασιά” στο Πανθεσσαλικό

Βόλος και Ατρόμητος αναδείχθηκαν ισόπαλοι 1-1 στο Πανθεσσαλικό για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Αμφότερες οι ομάδες έφτασαν τους 4 βαθμούς και συνεχίζουν δυναμικά την παρουσία τους τόσο στο Κύπελλο όσο και στο πρωτάθλημα, όπου έχουν πραγματοποιήσει πολύ καλό ξεκίνημα.

Οι Βολιώτες προηγήθηκαν με τον Πέρες στο 48′, με τους Περιστεριώτες να φέρνουν το παιχνίδι στα ίσια με γκολ του Τσαντίλα στο 76′.

