Κύπελλο Ελλάδας: Κίνδυνος αναβολής του αγώνα Καλλιθέα – ΌΦΗ, καθώς δεν υπάρχει γήπεδο να φιλοξενήσει την αναμέτρηση

Η αναμέτρηση της Καλλιθέας με τον ΟΦΗ, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, που είναι προγραμματισμένη για την Τετάρτη (24/09/25, 15:00) είναι πιθανό να αναβληθεί, καθώς μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί γήπεδο διεξαγωγής.

Ακόμα ένα ζήτημα με ανεύρεση γηπέδου διεξαγωγής αγώνα στη χώρας μας. Αυτή τη φορά η Καλλιθέα δεν μπορεί να βρει στάδιο για να γίνει ο αγώνας του Κυπέλλου Ελλάδας με τον ΟΦΗ, μιας και δεν μπορεί να φιλοξενηθεί στην έδρα των γηπεδούχων.

Η Καλλιθέα δήλωσε αδυναμία να χρησιμοποιήσει το «Ελ Πάσο» λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων. Αρχικά, η ΕΠΟ όρισε το στάδιο της Νέας Σμύρνης, όμως και ο Πανιώνιος δήλωσε αδυναμία να φιλοξενήσει το παιχνίδι, εξαιτίας του αγωνιστικού χώρου.