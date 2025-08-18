Κύπελλο Ελλάδας: Ο Παναιτωλικός απέκλεισε τη Νίκη Βόλου με γκολ στο 90+7′ – «Διπλό» πρόκρισης και ο Λεβαδειακός

Εκτός έδρας προκρίσεις, που τους έστειλα στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, πήραν Παναιτωλικός και Λεβαδειακός, νικώντας με το ίδιο σκορ (2-1) τη Νίκη Βόλου και τον Μακεδονικό, αντίστοιχα.

Με γκολ του Χόρχε Αγκίρε στο 7ο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Παναιτωλικός νίκησε 2-1 τη Νίκη Βόλου στη Μαγνησία και προκρίθηκε στη φάση των ομίλων του κυπέλλου Ελλάδας.

Ιδανικό ντεμπούτο για τον Ισπανό (διεθνή με την Κούβα) που αποκτήθηκε ως δανεικός από τη Ζιλ Βιθέντε. Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί με τον Λουίς στο 13΄, ενώ η Νίκη ισοφάρισε με τον Αλέξανδρο Λώλη στο 76΄. Όμως πριν το ματς οδηγηθεί στη διαδικασία των πέναλτι (δεν υπάρχει παράταση σε αυτή τη φάση) ο Αγκίρε χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του.

Στο άλλο ματς της ημέρας για τον 1ο γύρο του Κυπέλλου Ελλάδας, ο Λεβαδειακός ήταν καλύτερος, νίκησε με σκορ 2-1 εκτός έδρας τον Μακεδονικό και προκρίθηκε στη League Phase της διοργάνωσης.

Ο Λαγιούς (78’) έκανε από κοντά το 0-1, ο αρχηγός του Λεβαδειακού, Λιάγκας με καρφωτή κεφαλιά στο 86’ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του Παπδόπουλου, ενώ το τελικό σκορ (1-2) διαμόρφωσε (88’) ο Κίκο Νικόλαο με ένα υπέροχο γκολ στο παράθυρο της εστίας του Άνακερ. Στο 60΄σε σουτ του Όζμπολτ η μπάλα βρήκε το δοκάρι.

Θυμίζουμε ότι στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας θα συμμετάσχουν οι 11 ομάδες που θα προκύψουν από τη συγκεκριμένη διαδικασία του πρώτου γύρου, η Ηλιούπολη που προκρίθηκε άνευ αγώνος από την κλήρωση του προκριματικού γύρου και οι 8 πρώτες ομάδες της περσινής Super League (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Άρης, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος και ΟΦΗ).

Το πρόγραμμα των αγώνων της Α΄ φάσης του Κυπέλλου

Δευτέρα 18.08.2025

Μακεδονικός – Λεβαδειακός 1-2

Νίκη Βόλου – Παναιτωλικός 1-2

Τρίτη 19.08.2025

17:00 ΠΑΣ Γιάννινα-Βόλος

17:00 Καλαμάτα-ΑΕΛ

17:00 Αναγέννηση Καρδίτσας-Κηφισιά

17:00 Αιγάλεω-Παναργειακός

17:00 Καβάλα-Πανσερραϊκός

Τετάρτη 20.08.2025

17:00 Καμπανιακός-Athens Kallithea

17:00 Πανιώνιος-ΠΟΤ Ηρακλής

17:00 Χανιά-Μαρκό

17:15 Ελλάς Σύρου-Νέστος Χρυσούπολης