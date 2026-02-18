Κύπελλο Ελλάδας: Όλες οι μασκότ του Final 8 χόρεψαν στο παρκέ του γηπέδου στα «Δύο Αοράκια»

Το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας συνεχίζεται με τη δεύτερη ημέρα της φάσης των “8” και πριν το τζάμπολ στο Ηρακλής – Μύκονος Betsson, είχαμε μία ωραία αθλητική στιγμή στο κέντρο του γηπέδου.

Οι μασκότ των 8 ομάδων που συμμετέχουν φέτος στο Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας, μαζεύτηκαν στο παρκέ του γηπέδου στα “Δύο Αοράκια” της Κρήτης και έδωσαν ένα όμορφο μήνυμα στα πολλά μικρά παιδιά που βρέθηκαν στις κερκίδες.

Οι μασκότ του Άρη, του Ηρακλή, της Μυκόνου Betsson, του Αμαρουσίου, της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού χόρεψαν όλοι μαζί και ανέδειξαν το ευ αγωνίζεσθαι στην Κρήτη.

Το Final 8 διεξάγεται για μία ακόμη χρονιά στο Ηράκλειο της Κρήτης.