Κύπελλο Ελλάδας: Τα γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση της League Phase

Μετά την ολοκλήρωση την προκριματικής φάσης, αναδείχτηκαν οι 20 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι 13 προέρχονται από τη Super League, καθώς ο μόνος που έμεινε εκτός ήταν ο Πανσερραϊκος.

Στις 3 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση που θα καθορίσει το πρόγραμμα των αναμετρήσεων της επόμενης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας.

Κατά τη διάρκεια της League Phase, κάθε ομάδα θα αγωνιστεί σε τέσσερις αναμετρήσεις, δύο εντός έδρας και δύο εκτός. Συνολικά θα διεξαχθούν 40 αγώνες.

Τα αποτελέσματα των αγώνων της League Phase θα υπολογίζονται σε ενιαίο βαθμολογικό πίνακα και ο συνολικός πίνακας με τη βαθμολογία θα προσδιορίσει ποιες ομάδες θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση (θέσεις 1-4) και ποιες θα συμμετάσχουν στα playoffs (θέσεις 5-12).

Τα 5 γκρουπ δυναμικότητας:

1ο γκρουπ: Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ

2ο γκρουπ: Άρης, Αστέρας AKTOR, Ατρόμητος Αθηνών, ΟΦΗ

3ο γκρουπ: Λεβαδειακός, Παναιτωλικός, Βόλος, Athens Kallithea

4ο γκρουπ: Κηφισιά, ΑΕΛ, Ηρακλής, Αιγάλεω

5ο γκρουπ: Ηλιούπολη, Καβάλα, Ελλάς Σύρου, Μαρκό