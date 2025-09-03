Κύπελλο Ελλάδας: Τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase

Η κλήρωση της ΕΠΟ για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για το νέο φορμάτ της διοργάνωσης, το οποία και θα είναι στα πρότυπα των ευρωπαϊκών διοργανώσεων, με μία γενική βαθμολογία.

Από τη βαθμολογία αυτή, οι τέσσερις πρώτες ομάδες θα εξασφαλίσουν την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, ενώ οι επόμενες 8 ομάδες θα “παλέψουν” στα πλέι οφ για τα υπόλοιπα τέσσερα “εισιτήρια” στη φάση των νοκ άουτ του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ως εκ τούτου, αναμένεται μεγάλη “μάχη” για την πρώτη 12άδα της βαθμολογίας, με την ΕΠΟ να έχει ανακοινώσει και τα σχετικά κριτήρια ισοβαθμίας στην τελική βαθμολογία.

Τα κριτήρια ισοβαθμίας στο Κύπελλο Ελλάδας

1. Η καλύτερη διαφορά τερμάτων

2. Η καλύτερη επίθεση

3. Η καλύτερη επίθεση εκτός έδρας

4. Οι περισσότερες νίκες

5. Οι περισσότερες εκτός έδρας νίκες

6. Η κατάταξη της σεζόν 2024-2025